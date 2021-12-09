  • 22°C
香港時間 : 20211209日 (四) 12:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【數碼轉型】疫下怕「睇病」　醫藥企設溝通平台

商業 11:19 2021/12/09

分享：

吉利德科學亞洲區副總裁兼總經理Andrew Hexter認為，在全球公共衞生危機下，促使醫療技術需求增加。（受訪者提供圖片）

新冠疫情為全球公共衞生帶來挑戰，同時促使企業進行數碼轉型。不過，各行業對於數碼化的進程各有不同，如醫藥產業則着重如何透過電子化方式，與醫生及病人溝通，了解雙方在疫情下面對的問題。

【管理心得】Mattel迎疫下管理挑戰 藉「玩樂」維繫員工

受疫情影響，不少病人未能及時到專科門診覆診。香港社會服務聯會（社聯）早前曾就「使用醫療或社會服務」進行問卷調查，訪問1,169名市民，當中近8成受訪者為定期服藥或覆診的長期病患者。有6成因擔心受感染，而減少到醫院或診所覆診、取藥等；甚至有1成人完全沒有到醫院或診所，有部分受訪者坦承延遲覆診或取藥會對病情有影響。

對於病人在疫情下難以及時得到治療的情況，生物製藥公司Gilead Sciences（吉利德科學）去年尾進行了一項針對新冠肺炎對愛滋病照顧服務影響的問卷調查，在亞太10個地區訪問了1,265人，包括667名HIV感染者、455名高風險者、以及143名傳染病科醫生。結果顯示，有4成愛滋病毒（HIV）高風險者因疫情而減少檢測次數，另亦有約4成HIV感染者在疫情期間減少進行病毒量檢測。

【疫市營商】疫情衝擊經營 國泰如何開拓電商業務？

港設電子平台 助醫護掌握資訊

其亞洲區副總裁兼總經理Andrew Hexter表示，面對疫情為病人及公司帶來的痛點，該企加快對外商務營運電子化，支援其在不同市場的工作，加快應對疫情大流行。例如，早於2020年初實施一系列措施，確保能夠提供不同渠道的溝通方式。

Andrew Hexter解釋，各國及地區因應疫情採取旅遊限制措施，亦阻礙各地醫護人員的交流。該公司為亞洲5個地區，包括香港的醫護人員創立hiv.asia電子平台，以網上會面的方式，讓他們在旅遊限制期間，可以掌握最新的醫學資訊，不會因地域限制而影響為病人計劃治療方案。此外，今年7月亦設立All4Liver Grant，透過亞洲的社區組織向當地市民推廣肝臟健康等資訊，以減少市民對疾病的誤解。

他表示，全球在公共衞生危機下，對醫療技術的需求正在加速，加上不少主要經濟體出現人口老化，促使政府開始採用創新技術來提高醫療保健效率和質素，對業界來說，亦是好機會善用醫療技術為病人提供更好的治療。

【職場共融】CareER公布職場傷健共融指數 港企普遍僅持及格水平

記者：廖淑瑩

相關文章

【Omicron變種病毒】郵輪再爆疫情　業者：旅客不願取消　未見需求下跌
2021/12/08
【Omicron變種病毒】郵輪再爆疫情　業者：旅客不願取消　未見需求下跌
【壓力爆煲】國泰機組人員身陷「永久隔離」　身心俱疲寧願「裸辭」
2021/12/08
【壓力爆煲】國泰機組人員身陷「永久隔離」　身心俱疲寧願「裸辭」

你可能感興趣

【Omicron變種病毒】郵輪再爆疫情　業者：旅客不願取消　未見需求下跌
14:00 2021/12/08
【Omicron變種病毒】郵輪再爆疫情　業者：旅客不願取消　未見需求下跌
【壓力爆煲】國泰機組人員身陷「永久隔離」　身心俱疲寧願「裸辭」
15:47 2021/12/08
【壓力爆煲】國泰機組人員身陷「永久隔離」　身心俱疲寧願「裸辭」
疫情 數碼轉型 傳染病 亞洲 新冠肺炎疫情 香港

下一篇文章

【聖誕節商機】港鐵5商場設LYCHEE & FRIENDS聖誕裝置　聖誕什麽打卡位？（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【壓力爆煲】國泰機組人員身陷「永久隔離」　身心俱疲寧願「裸辭」
【壓力爆煲】國泰機組人員身陷「永久隔離」　身心俱疲寧願「裸辭」
【Omicron變種病毒】郵輪再爆疫情　業者：旅客不願取消　未見需求下跌
【Omicron變種病毒】郵輪再爆疫情　業者：旅客不願取消　未見需求下跌
【管理心得】Mattel迎疫下管理挑戰　藉「玩樂」維繫員工
【管理心得】Mattel迎疫下管理挑戰　藉「玩樂」維繫員工
【香港創科】「香港獨角獸榜單 Unicorns HK 2021」出爐　18間「香港基因」獨角獸上榜（附完整名單）
【香港創科】「香港獨角獸榜單 Unicorns HK 2021」出爐　18間「香港基因」獨角獸上榜（附完整名單）
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【星巴克XLINE FRIENDS 】星巴克與LINE FRIENDS聯乘推限量聖誕商品系列　 12月7日網上商店同步登場
【星巴克XLINE FRIENDS 】星巴克與LINE FRIENDS聯乘推限量聖誕商品系列　 12月7日網上商店同步登場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款