【數碼轉型】疫下怕「睇病」　醫藥企設溝通平台

▲ 吉利德科學亞洲區副總裁兼總經理Andrew Hexter認為，在全球公共衞生危機下，促使醫療技術需求增加。（受訪者提供圖片）

新冠疫情為全球公共衞生帶來挑戰，同時促使企業進行數碼轉型。不過，各行業對於數碼化的進程各有不同，如醫藥產業則着重如何透過電子化方式，與醫生及病人溝通，了解雙方在疫情下面對的問題。

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受疫情影響，不少病人未能及時到專科門診覆診。香港社會服務聯會（社聯）早前曾就「使用醫療或社會服務」進行問卷調查，訪問1,169名市民，當中近8成受訪者為定期服藥或覆診的長期病患者。有6成因擔心受感染，而減少到醫院或診所覆診、取藥等；甚至有1成人完全沒有到醫院或診所，有部分受訪者坦承延遲覆診或取藥會對病情有影響。

對於病人在疫情下難以及時得到治療的情況，生物製藥公司Gilead Sciences（吉利德科學）去年尾進行了一項針對新冠肺炎對愛滋病照顧服務影響的問卷調查，在亞太10個地區訪問了1,265人，包括667名HIV感染者、455名高風險者、以及143名傳染病科醫生。結果顯示，有4成愛滋病毒（HIV）高風險者因疫情而減少檢測次數，另亦有約4成HIV感染者在疫情期間減少進行病毒量檢測。

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港設電子平台 助醫護掌握資訊

其亞洲區副總裁兼總經理Andrew Hexter表示，面對疫情為病人及公司帶來的痛點，該企加快對外商務營運電子化，支援其在不同市場的工作，加快應對疫情大流行。例如，早於2020年初實施一系列措施，確保能夠提供不同渠道的溝通方式。

Andrew Hexter解釋，各國及地區因應疫情採取旅遊限制措施，亦阻礙各地醫護人員的交流。該公司為亞洲5個地區，包括香港的醫護人員創立hiv.asia電子平台，以網上會面的方式，讓他們在旅遊限制期間，可以掌握最新的醫學資訊，不會因地域限制而影響為病人計劃治療方案。此外，今年7月亦設立All4Liver Grant，透過亞洲的社區組織向當地市民推廣肝臟健康等資訊，以減少市民對疾病的誤解。

他表示，全球在公共衞生危機下，對醫療技術的需求正在加速，加上不少主要經濟體出現人口老化，促使政府開始採用創新技術來提高醫療保健效率和質素，對業界來說，亦是好機會善用醫療技術為病人提供更好的治療。

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記者：廖淑瑩