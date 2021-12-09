醫療與金融相結合 實現產業持續發展

人口老化乃全球趨勢，擁有14億人口的中國亦不例外，惟醫療資源錯配（23%的病人集中在0.3%的三甲醫院）及基層醫療能力弱等因素滯緩了醫療服務質素及效率的改善。中國醫療產業要持續發展，可取經海外成功例子，透過與金融服務融合乃可循之法，不但能讓兩者各取所需，還有助完善本身的產業，達至雙贏局面。

現時中國的醫療開支一半由政府承擔，餘下的一半分別由病人及商業保險公司負責，比例約為4:1。面對醫療開支每年10%的持續快速增長，中國醫療產業若要持續發展，政府必須透過有效途徑紓緩財政壓力。國務院在《「十四五」全民醫療保障規劃》中鼓勵商業保險機構提供醫療、疾病、復康、照護、生育等多領域的綜合性健康保險產品和服務，透過發揮商業醫療保險作用，提高保障水平和服務能力。

借鏡海外「保險+醫療」實現多贏

商業保險公司以醫療服務帶動非醫療業務盈利，並以此改善醫療服務質素其實並不罕見。其中稱為「健康維護組織」（Health Maintenance Organization，HMO）的「保險+醫療」營運模式，屬「管理式醫療」的一種，在中國內地保險業已廣為討論多年，在中國以外，美國聯合健康集團更是當中的表表者。

聯合健康集團是美國最大的多元化醫療保健公司，透過建立醫護機構網路形成「保險+醫療」生態圈，覆蓋保險客戶的全醫療健康周期—從客戶的前期健康引導檢測，到後期的康復療養—所需的服務。公司全方位實時掌握客戶的健康狀況，繼而利用大數據分析建立健康風險評估模型，適時調整保險產品的定價，進一步提升客戶的使用體驗和滿意度。

中國平安「保險+醫療」業務協同效應

隨着中國經濟高速發展，民眾的收入不斷增加，加上大數據、人工智能及5G技術的更廣泛應用，結合《健康中國2030規劃綱要》等利好政策，市場上已出現橫跨保險服務、健康管理、技術平台和藥品服務的綜合產業，揉合醫療和金融兩大範疇。例如中國平安保險（集團）股份有限公司（02318）（下稱中國平安）便花逾10年時間建立醫療生態圈，透過融合醫療和金融服務，產生協同效應。

目前，中國平安超過2.23億的個人客戶中，有接近61%同時使用醫療健康生態圈提供的服務，每名客戶平均擁有3.2份金融服務合約，資產管理規模平均達4.1萬元人民幣， 兩者分別是沒有使用醫療健康生態圈服務客戶的1.6倍和2.6倍。截至2020年的四年內，平安每年新增金融客戶中約15%至20%是來自醫療健康生態圈的客戶，業務協同效應明顯。

有溫度金融保險服務成未來趨勢

參考了於海外例子以及國內客戶的消費習慣，中國平安致力構建涵蓋「使用者 - 服務提供方 - 支付方」的全方位醫療健康生態圈，透過平安好醫生（01833）、平安壽險、平安養老險、平安健康險等子公司，為綫上綫下個人客戶提供服務。

為塑造更有溫度的金融保險服務，進一步形成市場差異優勢，中國平安於今年4月斥資500億元人民幣收購北大方正重組後的「新方正」七成股權，並將整合北大方正原有的醫療資產，為其醫療生態圈的綫下資源布局提供支持。

一直以來，金融服務都是冷冰冰的交易性質活動，惟要令客戶升級為長期客戶，除了服務上要準確滿足客戶的習慣和需要外，也要令他們感受到關懷和照顧。在「保險+醫療」的創新模式下，平安為客戶提供的不再是單一的保險產品，而是通過差異化醫療服務，建立起融合「前端健康管理、中端專業保障、後端高效解決」的綜合性健康管理解決方案。這種「有溫度的金融服務」，預料將成為市場實現可持續發展的方向之一。

中國平安勢成中國版HMO

健康維護組織（HMO）透過為受保人指定服務提供方，引導受保人選擇在家接受首次診斷，提倡健康管理，力求透過降低疾病發生率來控制賠款；保險機構和醫療服務提供者則透過協定共擔風險，防止過度醫療。控制醫療費用，保證醫療品質。以美國聯合健康公司的HMO為例，就是透過建立「保險+醫療」生態圈，令保險業務與健康服務業務既互相獨立又緊密協同。該公司成功持續創造高保費及利潤增速，其淨資產收益率（ROE）長期高於同業。

中國平安的醫療生態圈戰略目標是建立中國式管理醫療HMO，目前已形成了一個涵蓋政府、用戶、服務方、支付方及科技5大範疇的完整醫療生態圈；今年4月參與北大方正集團的重組，為其醫療生態圈的綫下資源布局提供重要的支持，同年11月，分別依託北大國際醫院等醫療資源在北京、深圳兩地成立高端健康管理中心，為客戶提供預防、醫療、康復等全閉環健康管理服務，也是「保險+醫療」創新服務模式的全新探索。中國平安版HMO的輪廓已日漸清晰，預料中國版的HMO或有機會在「十四五」期間逐步實現。

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