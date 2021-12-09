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【碳交易所】歐冠昇：碳交易所需要有整套系統配套　推出一套公認標準具挑戰

Hot Talk 10:58 2021/12/09

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【碳交易所】歐冠昇：碳交易所需要有整套系統配套　推出一套公認標準具挑戰

證監會和港交所 （00388） 自年中以來已開始研究將香港打造成區域性的碳排放交易中心，港交所行政總裁歐冠昇認為，建立碳交易所不是只建立一個交易所那麼簡單，而是需要建立整套系統，包括期貨及其他衍生工具，目前跨機構督導小組已進行了很多工作，但現時全球與碳排放相關的標準及框架多達200套，質量及評分的透明度存在差異，尚未有一套公認的國際標準，碳交易所未來會建基於哪個標準，將是挑戰。

*晉達特約：ESG投資漸成主流　從減碳趨勢尋機遇*

歐冠昇：今年在港上市綠色債券已有91隻、集資2500億元　遠超去年水平【下一頁】

歐冠昇：不想香港的碳交易所重新開創第201套標準

歐冠昇表示，確定要建新交易所，就要做得好，不想香港的碳交易所重新開創第201套標準，希望整合已有的東西，推出一套大家都同意且公信力夠強的標準及分類法，讓其他市場參與者及評級機構一同參與，只有建設一個完整的生態系統，才能促進流動性。

馬駿：港交所應在碳交易強制性市場及自願性市場都有其角色

香港綠色金融協會主席兼會長馬駿稱，碳交易所分強制性市場及自願性市場，現時中國的碳交易所是強制性市場，指定的參與者會按照固定方程式進行交易，並提供碳信用，目前只容許電力企業參與。至於自願性市場，買家則是自願達至碳中和的公司，港交所應在碳交易的強制性市場及自願性市場都有其角色。

歐達禮爭2023年香港上市、會計準則應用ISSB氣候披露標準【下一頁】

馬駿解釋，強制性市場方面，由於香港的碳排放度較少，相關交易的流動性會不足，因此應該與粵港澳大灣區的碳市場融合，同時港交所要探索自願性碳市場之路，向不同市場參與者開放碳交易，讓港交所透過與不同國家競爭，取得市場份額。

相關文章：【大行報告】華潤電力兩周內獲大和兩度調升目標價　潤電是碳交易及核證減排量最大受惠者

港股 可持續發展 可持續投資 香港交易所（00388） 碳中和 歐冠昇 綠色金融 香港交易及結算所有限公司 債券 大灣區

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