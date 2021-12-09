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【Omicron變種】英衛生大臣警告 年底或百萬確診

環球社會熱點 10:42 2021/12/09

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新冠肺炎Omicron變種病毒威脅英國，當地相關確診持續增加，最新一日更再創新高逾560宗。英國衛生大臣賈偉德近日警告，至今年底時，英國的Omicron變種確診有可能達致100萬宗。

【Omicron變種】英研究發現「隱形版」 PCR檢測或難分辨 【下一頁】

賈偉德（Sajid Javid）周三（8日）在國會發表聲明時表示，英國最新單日的Omicron變種確診達568宗，但按照現時衛生安全局（UKHSA）對疫情發展推算，感染人數較確診高20倍，現時感染數或接近每日1萬。

UKHSA更估計，Omicron變種確診人數每2日半至3日倍增，至12月底時或累計超過100萬宗相關確診。賈偉德指現時證據顯示Omicron變種傳染力更勝Delta，但承認需要進一步了解新變種。

【Omicron變種】英美政府同指出 傳染力增及重症率低 【下一頁】

英國政府的科學家團隊早前亦發表疫情預期，依照疫情模型演算，假如Omicron變種的傳染及疫苗逃逸能力如同初期研究的威力，若英國爆發有關疫情，感染人數非常可能大幅超越2021年1月時的疫情。

即使Omicron變種的嚴重程度只有Delta一半，英國科學家亦預期，感染人數亦有顯著增加。英國緊急情況科學諮詢小組（SAGE）估計，Omicron變種數周內會成為當地主流病毒。

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責任編輯：吳漢培

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