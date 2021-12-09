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【周焯華受查】澳博銀娛據報保留中介人貴賓廳、美資或全退　賭監：賭場貴賓廳員工不受賭廳停運影響（第二版）

股市 15:52 2021/12/09

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澳門賭場貴賓廳中介人龍頭、太陽城 （01383） 高層周焯華被捕後，多家澳門賭場傳出終止與貴賓廳中介人合作，包括金沙中國 （01928） 、永利澳門 （01128） 、新濠國際 （00200） 旗下新濠博亞 。不過，澳博 （00880） 據報仍將營運中介人貴賓廳，原因是與營運方尚有合約。

多家牌主傳出終止中介人賭廳合作，澳門博監局周三（8日）聲明，按照現行的法律法規，承批公司（即賭牌牌主）貴賓廳的員工，因屬承批公司聘請，不會因貴賓廳停運而受影響。至於中介人所聘請的員工，中介人有義務保障員工的勞動權益。澳門勞工事務局同日稱，未收到相關企業員工的求助個案。

*【石Sir午市閒談】今日推介GX中國半導*

太陽城集團及凱升控股再停牌 待發出拖欠貸款相關公告，可見【下一頁】

澳門賭廳傳被博企終止合作、擬遣散員工　瑞銀料貴賓廳明年僅佔賭收15%【下一頁】 

本地報章報道，澳博副主席兼行政總裁蘇樹輝表示，因為與營運方尚有合約，會維持營運中介人貴賓廳，到續約時再討論。

報道指，蘇樹輝強調，太陽城與澳博的業務沒有關係，太陽城主要是在其他賭場運作；蘇樹輝稱，今次發生事件對業界有一定影響，貴賓廳行業正面對巨大壓力，可幸的是近期中場表現及盈利好過貴賓廳博彩，未來會繼續觀望，將來中介人貴賓廳是否仍可持續營運。

另外，銀娛 （0027） 駐場的中介人貴賓廳，除太陽城已停止營業外，其他仍繼續營運，但生意明顯因周焯華被捕事件備受打擊。

傳永利金沙新濠 將關閉中介人貴賓廳，可見【下一頁】

美資博企或面臨合規問題

美資博企方面，金沙、永利據報將終止與貴賓廳中介人合作。據悉，今次中介人貴賓廳倒閉潮，主要涉及母公司在美上市的博企可能面臨合規問題。

報道稱，美高梅中國 （02282） 有意保留公司廳運作，惟中介人貴賓廳則很大可能跟隨同業關停。

金沙中國今日股價再彈3%，暫報19.56元，高見19.8元，新濠也升約1%。銀娛、澳博、永利、美高梅反逆市微跌。

（第二版加入賭監聲明內容）

相關文章：

【周焯華受查】美高梅CFO：太陽城貴賓廳停運對業務影響不大　事件讓市場對博彩中介產生疑問

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