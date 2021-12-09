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【周焯華受查】澳博、銀娛據報繼續營運中介人貴賓廳　美資或全退

股市 10:27 2021/12/09

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澳門賭場貴賓廳中介人龍頭、太陽城 （01383） 高層周焯華被捕後，多家澳門賭場傳出終止與貴賓廳中介人合作，包括金沙 （01928） 、永利 （01128） 、新濠 （00200） 旗下新濠博亞 。不過，澳博 （00880） 據報仍將營運中介人貴賓廳，原因是與營運方尚有合約。

澳門賭廳傳被博企終止合作、擬遣散員工　瑞銀料貴賓廳明年僅佔賭收15%【下一頁】

本地報章報道，澳博副主席兼行政總裁蘇樹輝表示，因為與營運方尚有合約，會維持營運中介人貴賓廳，到續約時再討論。另外，銀娛 （0027） 駐場的中介人貴賓廳，除太陽城已停止營業外，其他仍繼續營運，但生意明顯因周焯華被捕事件備受打擊。

傳永利金沙新濠 將關閉中介人貴賓廳 濠賭股全綫升【下一頁】

報道指，蘇樹輝強調，太陽城與澳博的業務沒有關係，太陽城主要是在其他賭場運作；蘇樹輝稱，今次發生事件對業界有一定影響，貴賓廳行業正面對巨大壓力，可幸的是近期中場表現及盈利好過貴賓廳博彩，未來會繼續觀望，將來中介人貴賓廳是否仍可持續營運。

美資博企或面臨合規問題

美資博企方面，金沙 （01928） 、永利 （01128） 、新濠 （00200） 旗下新濠博亞據報將終止與貴賓廳中介人合作。據悉，今次中介人貴賓廳倒閉潮，主要涉及母公司在美上市的博企可能面臨合規問題。

報道稱，美高梅中國 （02282） 有意保留公司廳運作，惟中介人貴賓廳則很大可能跟隨同業關停。

澳博及銀娛股價今早偏軟，跌不足1%；金沙現升2.8%，最新報19.54元；新濠亦升逾2%，最新報10.64元；永利及美高梅中國則變動不大。

相關文章：【周焯華受查】美高梅CFO：太陽城貴賓廳停運對業務影響不大　事件讓市場對博彩中介產生疑問

港股 銀河娛樂（00027） 澳博控股（00880） 周焯華 蘇樹輝 太陽城

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