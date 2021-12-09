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【可持續發展】歐冠昇：今年在港上市綠色債券已有91隻、集資2500億元　遠超去年水平

股市 10:18 2021/12/09

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【可持續發展】歐冠昇：今年在港上市綠色債券已有91隻、集資2500億元　遠超去年水平

綠色低碳需要綠色資本推動，港交所 （00388） 行政總裁歐冠昇在港交所亞洲綠色峰會2021上表示，推動淨零排放需要巨大投資，全球要在2050年達成碳中和，需要約90萬億美元的基礎建設，同時也要建立一個創新的金融體系及生態系統。

愈來愈多歐洲生物科技公司查詢在港上市【下一頁】

歐冠昇指，中國去年發行的綠色債券的金額達1.8萬億美元，成為全球最大的綠債市場，香港有能力促進全球資本參與中國的綠色資本市場，而今年共有91家公司在港交所發行綠色債券上市，集資額約2500億元，遠高於去年的18家公司，涉及資金約600億元。

歐冠昇指中國經濟擴張會帶來「金融大爆炸」【下一頁】

他續稱，現時有不少ESG ETF在港上市，相信港交所已成為ESG ETF上市的最佳窗口之一，而港交所旗下可持續及綠色交易所（STAGE）資訊庫早前繼「債券」及「交易所買賣產品」欄目後，又新增「股本證券」，展示香港上市公司的ESG指標，現時涵蓋超過600家在港上市公司。

港交所承諾2050年達致淨零排放，歐冠昇稱，2050年之前料可實現目標，但之前仍有非常多工作要做，例如要教育公司及確保公司了解淨零排放，他們應該做甚麼，這不是一個簡單的轉型，希望可以把資本及想法連接在一起。

相關文章：【可持續發展】港交所推淨零排放指引　STAGE新設股票ESG數據欄目

可持續發展 債券 ETF 香港上市公司 香港 綠色債券 金融 集資 中國 亞洲

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