【聖誕節商機】港鐵5商場設LYCHEE & FRIENDS聖誕裝置　聖誕什麽打卡位？（多圖）

▲ 臨近聖誕節，商場已布置聖誕裝置。

聖誕將至，今年港鐵旗下5個商場，包括海趣坊、新屯門商場、恒福商場、駿景廣場及Citylink，邀請了韓國卡通 LYCHEE & FRIENDS 和民眾一起過聖誕。更同時帶來品牌精品，舉辦「XMAS賞得喜」活動供讓人換購。

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若有興趣換領精品，只需要在各商場內以電子消費滿指定金額，即可獲得 LYCHEE & FRIENDS 精品或限量精美聖誕禮物一份，當中包括Lychee-Mart 文件夾、 Croissant 兩用環保袋、松井2合1電火鍋連不黏煎盤等等。

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港人今年在疫情下仍難以外遊，Citylink和海趣坊設有聖誕市集，即使留港亦能有較強的聖誕氣氛。

市集詳情：

Citylink聖誕美食及精品市集

日期：2021年12月10至2022年1月2日

時間：上午12時至晚上8時

地點：Citylink L2 中庭

海趣坊聖誕美食市集

日期：2021年12月16日至27日

時間：上午12時至晚上8時

地點：海趣坊 1/F

責任編輯：馬意文