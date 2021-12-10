【職場熱話】公司聖誕交換禮物 打工仔抽到名貴手鏈 發現竟別有內情？

又到聖誕，今年公司聖誕派對你打算拿甚麼去抽獎？最近有一名網民在《香港討論區》發文指，今年公司又要求交換聖誕禮物，猶記得去年自己抽到一份由經理送出的藍色精美禮盒。當她滿心期待回家拆禮物時，竟發現裡面有一條手鏈，手鏈內側刻上一個名字…

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【職場熱話】打工仔原通過試用期 後遭公司反悔解僱 一個月通知期竟變日薪感無奈 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民討論，有人覺得可能經理想收到禮物的人記得她，更有人笑稱「經理這麼環保呀！」，另有些人分享去年聖誕派對公司舉行了生死籤，抽到的「幸運兒」將被裁員，而最離譜的是有人在去年聖誕聯歡會抽到絕交三寶之「杯」，還是用過的可口可樂玻璃杯。

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責任編輯：陳頌潔