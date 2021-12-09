【安心出行】不能再寫紙！堂食強制食用安心出行　哪些人士可獲豁免

全港市民今（9日）起，進入餐廳前必須掃描「安心出行」二維碼（QR code）才可堂食，亦不可以再於「A、B類餐廳」填寫申報表格。雖然新限制擴展至所有餐飲業務和表列處所，但政府表示，考慮到有個別人士因合理理由未能符合相關使用「安心出行」，以下3類指定人士可以填妥指定表格的方式替代使用「安心出行」：

65歲或以上和15歲或以下的人士

殘疾人士

其他獲政府或政府授權機構認可的人士（政府會視乎具體情況，把一些因沒有智能手機而未能使用「安心出行」應用程式的人士如無家者，納入為認可人士)

須注意的是，如果15歲或以下的人士在成年人陪同下，進入餐飲業務處所或表列處所，而陪同的成年人已使用「安心出行」或填妥指定表格，該名15歲或以下人士則毋須填寫登記個人資料的表格。

市民可如何下載及使用該App？

在蘋果App Store、Google Play Store及華為AppGallery下載

下載手機應用程式後，接以下步驟：

進入參與計劃的場所時可以掃描場地二維碼（QR code），記錄時間

離開時只需按程式「離開」的按鈕，相關紀錄就會自動儲存於應用程式。

至於必須使用「安心出行」的餐飲業務和表列處所則包括：

提供堂食的餐飲業務處所

政府大樓及辦公室

酒吧/酒館

浴室

派對房間

夜店/夜總會

卡拉OK場所

麻將天九耍樂處所

郵輪

遊戲機中心

健身中心

遊樂場所

公眾娛樂場所

美容院及按摩院

會址

體育處所

泳池

酒店

賓館

活動場所

B類運作延長至10時59分

另因應全面執行使用「安心出行」，餐飲業務處所A類運作模式將不再適用，所有餐飲業務處所須按B類、C類或D類運作模式。而B類食肆堂食服務的時間將延長1小時，至晚上10時59分為止。

記者：張寶燕