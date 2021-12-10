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【職場熱話】面試者回家瀏覽招聘網 竟發現廣告已不見 到底另聘他人？還是...

理財智慧 09:00 2021/12/10

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面試後竟發現招聘沒有了，你會想甚麼？有一名網民在《香港討論區》發文指，自己最近收到人力資源部打電話約面試時間，當時他忙於手頭上的工作，所以要求HR發一封確認面試。在面試的過程很愉快，大約15至20分完成。當樓主回家瀏覽招聘網頁時，竟發現廣告已不見，他心懷疑問「到底這個招聘廣告在面試前已不見？還是另聘他人？」，如果已聘請他人，樓主覺得不應該浪費時間安排他面試，因為他特意拿醫生紙請假。

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
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    +7

 

【職場熱話】聖誕臨近網站怪招裁員 藉Zoom一口氣裁900多人 CEO道歉仍無阻爆「離職潮」 【下一頁

此貼文一出後，引來網民討論，有些人覺得樓主成功獲得這份工作，或者另聘他人，如果他依舊擔心建議他打電話去問一問，並安慰道「不用自己嚇自己。」、「恭喜！你成功了」、「耐心等等吧！」另有人認為樓主有太多無謂猜測，廣告消失不等於已請人，只是廣告價錢不同有不同期限，「jobsdb合約列明廣告刊登多少天，如果沒有付錢就暫停。」、「廣告消失不等於已聘請人，不要有無謂猜測。」

可是，有網民持相反意見，既然HR打電話詢問你的位置，這一刻不會聘請樓主，因為不只有一名面試者可考慮。「假設HR忘記發電郵給你，雖然原則上再約過，實際上已經完蛋了，因為不只有你一人可以考慮。」

 

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責任編輯：陳頌潔

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