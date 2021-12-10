【理財熱話】男友花10萬台幣買「猴子頭像」 台女不解NFT 崩潰想悔婚

近年不少人投資虛擬貨幣，順勢NFT（非同質化代幣）越來越熱門，最近有一名台灣女網民在《Dcard》上發文指出，男友花了快10萬元台幣（下同，約2.8萬港元）買了一隻「彩色猴子頭貼」，令她感到無言。雖然她男友賺錢比她多，但不可能多到可以花幾10萬買一隻猴子，再加上兩人打算明年結婚，為了存未來生活費用，樓主省吃儉用。反而男友花10萬元買猴子，她擔心男友長期下去會變成愛賭博的人，更直言「我不知道這個人可不可以走下去」，同時她希望內行人可以回應「那個猴子到底可以做甚麼？」

按圖了解更多，樓主經歷：

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實際上，「無聊猿遊艇俱樂部（Bored Ape Yacht Club）」是NFT市場近期最熱門的產品，以猿猴為主題，創作了1萬件作品，每一張猿猴的表情、顏色、五官和服飾都不一樣，連NBA球星史堤芬居里（Stephen Curry）花了18萬美元（約143萬港元）買了一隻猴子頭像，並在Twitter上換了猴子頭像。

此貼文一出後，引來網民熱議，有人用簡單一句解釋「就是資產，就跟愛馬仕包包一樣」、「在虛擬世界，它就是錢，好像鑽石和黃金在現實世界一樣。想像一下用低價買鑽石或黃金你覺得賺到了，只是現在還沒到現實世界，所以你無法理解而已。」、「這隻猴子很搶手的，有機會賺的。」

不過另有網民提醒，「把他看成虛擬藝術品就好了，但現在風險與投資報酬率都是未知。」、「這個猴子很紅，但要看他是認真研究？還是韭菜？如果有儲錢目標要一起努力，而且超出能力範圍去買，那我覺得你們可以再討論。」

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責任編輯：陳頌潔