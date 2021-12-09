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【中國巴菲特】段永平再出手「short put」新東方賭不會變廢紙　新東方美股升13%

22:45 2021/12/09

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具「中國巴菲特」之稱的Oppo 、Vivo和步步高創辦人段永平再次出手投資美國上市中概股，以衍生產品博新東方（美：EDU）反彈。段永平繼周初以沽出認沽期權（short put）方式投資拼多多（美：PDD），段永平最新表示，再以同一方式「short put」投資教育股新東方。

連同14家在線教育機構獲廣東「擬通過審批」線上學科類培訓辦學許可證，新東方 （09901） 港股全日大升13%，收報17.54元，成交1億元。至於美股時段，新東方繼周三（9日）升8%後，周四美股早段續升逾13%，現報2.445美元。

教育股普漲一至兩成 14家線上教育機構即將獲廣東省學科類培訓牌照，可見【下一頁】

「中國巴菲特」段永平續買騰訊　對騰訊股價有何啟示？【下一頁】 

段永平以「大道無形我有型」的賬號，不時於內地的「雪球」網站分享投資見解。他指新東方「怎麽想，都覺得他們公司不會完全沒價值吧，所以再賣個put，如果put進來就拿著了。」

    點擊圖片放大

數日前段永平亦以同樣方式「買入」拼多多。他在12月6日稱看不懂拼多多的商業模式，表示「雖然還是看不懂其商業模式，但覺得他們對農產品的支持還是非常有意義的。準備再次風投一下！」，結果拼多多在12月7日抽升12.5%。

認沽期權短倉（short put），投資者會作為期權賣方，投資者收取固定的期權金作為回報，但理論上相關資產的價格可以下跌至零，投資者潛在虧損有可能是極大的。相對於直接購買正股，「認沽期權短倉」具一定槓桿，但回報受限制於期權金金額，最大風險是相關資產價格歸零，額外賠出差額。

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