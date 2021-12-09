【內房危機】佳兆業據報開始重組120億美元離岸債　REDD：佳兆業稱考慮任何可行方案

▲ 【內房危機】佳兆業據報將與債權人簽署保密協議 為融資判談鋪路

路透引述消息人士報道，佳兆業 （01638） 已開始重組其價值120億美元的離岸債，將會成為中國規模最大的債務重組之一。另外，REDD報道，佳兆業告知投資者，預計最快下周決定一項初步重組方案。佳兆業又指，聘用Lazard Ltd.為顧問的一群美元債持有人提出的一項重組方案不含「具體的條款」。其中一位接近管理層的人士稱，佳兆業將考慮任何「可行方案」，以保證公司利益最大化。

彭博今早報道，一群佳兆業債券持有人接近與佳兆業簽署保密協議，這將為潛在的融資談判鋪平道路。消息指，最早可能在香港周四上午宣布達成協議的消息。佳兆業代表沒有立即回覆置評請求。

彭博報道指，由投行Lazard提供顧問服務的一群債券持有人一直在與佳兆業討論潛在的資本重組和寬限問題。該小組一直在討論各種潛在融資安排。Lazard正在尋求讓更多債券持有人加入該小組。

值得留意，恒大 （03333） 本周亦未能償還兩美元債票息，料將會觸發交叉違約，當中涉及190億美元離岸債券。

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佳兆業有4億美元（約31.2億港元）債券原於本周二（7日）到期須支付本息，其中本金部分不設寬限期，債權人據報仍未收到任何兌付款項。繼恒大 （03333） 後，佳兆業料成為本周第二間違約的大型內房。

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