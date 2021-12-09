  • 22°C
香港時間 : 20211209日 (四) 16:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒生指數升257點收企二萬四　阿里巴巴升逾2%、滙豐友邦逆市軟（不斷更新）

股市 16:34 2021/12/09

分享：

港股市況不斷更新

港股承接美股高開逾百點，恒生指數開報24168點，升171點，其後升幅曾擴大至逾300點至24300點水平。恒生指數收報24254點，升257點，成交1251億元。阿里巴巴 （09988） 升逾2%；滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 逆市跌約0.4%；教育股、電力股造好。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

    點擊圖片放大
    +11
    +10

財經日誌︰

    點擊圖片放大

焦點新聞︰

【2022年部署】瑞銀料恒指明年底27000點　薦3大類股份

即市走勢︰

【16：34】中國11月新增貸款1.27萬億元人民幣，預期為1.56萬億元人民幣，前值為8262億元人民幣。M2貨幣供應按年升8.5%，預期為8.7%。11月末社會融資規模存量為311.9萬億元人民幣，按年增長10.1%。

【16：10】恒生指數收報24254點，升257點，成交1251億元。阿里巴巴 （09988） 升逾2%；滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 逆市跌約0.4%；教育股、電力股造好。

【16：00】【港股市況】恒生指數U盤前升252點，報24249點。

【15：53】【新股IPO】商湯集團0020孖展暫錄20.6億超購2.4倍　上市前投資者自願禁售6個月（不斷更新）

【15：40】騰盛博藥 （02137） 升幅全消，報42.8元，今早曾升逾一成高見48.65元。

【15：31】恒指尾市升約280點，報24277點；科指升2.3%，報6105點。

【15：25】【內房危機】易綱：恒大風險問題是市場事件　不影響中長期市場正常融資

【15：00】A股上升，上證升近1%；深證升1.2%；創業板升1%。

【14：52】博華太平洋 （01076） 升逾17%，高見0.12元，成交1642萬元。

【14：46】本港今日起進入食肆堂食須用「安心出行」，本地餐飲股個別發展，其中大家樂 （00341） 跌0.3%；大快活 （00052） 升0.5%；翠華 （01314） 跌逾1%；太興 （06811） 升逾2%。

【14：32】阿里巴巴 （09988） 升逾2%，騰訊 （00700） 升逾1%；美團 （03690） 升0.8%。

【14：32】大市最新升約240點，報24238點；科指升2.1%，報6096點。

【14：24】【教育股風暴】教育股普漲一至兩成　14家線上教育機構即將獲廣東省學科類培訓牌照

【13：50】敏華 （01999） 股價升一成，高見13.54元。

【13：36】友邦 （01299） 午後跌幅擴大至0.7%，低見82.65元；滙豐 （00005） 跌0.3%。

【13：31】思考樂 （01769） 升幅擴大至19%，高見2.43元。

【13：25】【新股IPO】畢馬威：明年集資額預測4000至4500億元　全年料有過百隻新股

【13：14】恒大 （03333） 午後升半成，高見1.83元；融創 （01918） 亦升5%。另外，中海外 （00688） 升逾1%；潤地 （01109） 、碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升2%。

【13：02】恒指午後初段升約200點，報24200點，升203點；科指升2.1%，報6093點。

【12：51】恒指黑期升約226點，報24198點。

【12：00】恒生指數半日升213點，報24210點，成交708.6億元。恒生科技指數升2.1%，報6092點。ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升1%；滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 逆市軟；電力股、蘋果概念股造好。

【11：42】恒指中午收市前升約250點，報24247點；科指升2.2%，報6104點。

【11：40】中國環保科技 （00646） 飈升近55%，高見0.49元，成交102萬元。

【11：36】【大行報告】高盛首予微博港股目標股347元　料第四季收入增長19%跑贏大市

【11：30】上證半日升1%；深證升1.3%；創業板指升近1%。

【11：26】滙豐 （00005） 最新跌0.6%，低見45.15元；友邦 （01299） 跌近0.1%，拖累大市升勢。

【11：14】恒指最新升324點，至24300點水平，報24320點。

【11：10】網上醫療股上揚，阿里健康 （00241） 升逾5%；京東健康 （06618） 升5%；平安好醫生 （01833） 升逾3%。

【11：07】美團 （03690） 今早升幅一度收窄，最新升近2%報250元。美團稱目前因騎手APP無法登錄問題，技術人員正在緊急處理中。緊急修復後，騎手將第一時間配送。

【11：03】車股向上，其中吉利 （00175） 升逾3%；長汽 （02333） 、廣汽 （02238） 升逾2%；理想汽車 （02015） 恒大汽車 （00708） 升逾1%；小鵬 （09868） 升0.1%；比亞迪 （01211） 暫無升跌。

【11：00】【碳交易所】歐冠昇：碳交易所需要有整套系統配套　推出一套公認標準具挑戰

【10：55】蘋果公司（美︰AAPL）股價再破頂，舜宇 （02382） 、瑞聲 （02018） 、丘鈦 （01478） 升逾2%；高偉電子 （01415） 升近一成，破頂高見12.08元。

【10：52】金融股逆市偏軟，友邦 （01299） 跌0.2%；渣打 （02888） 跌0.4%；滙豐 （00005） 暫無升跌。

【10：42】海鑫 （01850） 股價再升三成，高見0.475元。

【10：33】【周焯華受查】澳博、銀娛據報繼續營運中介人貴賓廳　美資或全退

【10：31】大市曾升逾300點，高見24314點，最新升約290點。

【10：20】【可持續發展】歐冠昇：今年在港上市綠色債券已有91隻、集資2500億元　遠超去年水平

【10：12】新東方 （09901） 升逾8%，高見17.08元。希望教育 （01765） 、思考樂 （01769） 升7%。

【中國巴菲特】段永平再出手投資中概股　short put新東方

【10：11】大市升勢回順，恒指最新升幅收窄至200點內，報24177點，升180點；科指升1.6%，報6066點。

【10：05】【內房危機】合生創展發2.5億美元CB　股價急挫16%

【10：03】據內媒報道，近期上海、河南、北京等多地陸續出台氫能地方補貼政策。京城機電 （00187） 股價升逾13%，破頂高見5.28元。

【10：02】【醫美股】復銳醫療科技升近半成　獲日本美容診所大額訂單、涉逾百脫毛平台

【09：59】阿里巴巴 （09988） 升2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 分別升逾1%。

【09：57】長和系大股東李嘉誠、李澤鉅出手增持長實 （01113） ，長實升0.9%，高見46.75元。

【李嘉誠增持】李嘉誠父子隔逾半個月再買長實　增持方式稍改

【09：56】卓悅 （00653） 升逾2%，高見0.198元。

【拓展業務】卓悅擬進軍醫美　與Apex Boom簽戰略合作諒解備忘錄

【09：53】微博 （09898） 上市翌日，股價逆市跌逾1%，低見247.8元創上市新低。

【09：50】恒大 （03333） 曾升5%高見1.82元，最新升逾3%；恒大汽車 （00708） 、恒大物業 （06666） 升逾1%。

【09：47】快手 （01024） 升近4%，高見87.8元。內地傳媒引述快手員工指，快手年底將完成北京、上海、廣州和深圳的商業化團隊轉型，部分業務線將被取消。

【快手1024】快手傳年底大裁員　部分地區業務線被取消

【09：45】【內房危機】佳兆業據報將與債權人簽署保密協議　為融資判談鋪路

【09：39】電力股升勢未止，中國電力 （02380） 升逾3%，破頂高見4.78元；潤電 （00836） 升4%，高見24.55元；龍源電力 （00916） 升逾3%，高見16.96元。

【09：33】華夏文化科技 （01566） 復牌升近一成，高見0.94元。華夏文化科技公布，有關以每股2.5元發行8300萬股的股份認購協議，目前尚未收取認購股份的任何代價，認購人尚未根據協議達成其支付責任，其法律顧問告知有關協議應被視為因認購人的違約而予以終止，並擬註銷所有認購股份。

【09：32】中國11月CPI按年上漲2.3%，低於預期的2.5%，前值為1.5%。PPI按年上漲12.9%，高於預期的12.1%，前值為13.5%。

【09：32】港股開市後升幅擴大至逾250點，升至24200點水平

【09：24】【騰盛博藥2137】騰盛博藥新冠中和抗體藥物　獲藥監局批准註冊申請、今早高開近一成

【09：22】恒生指數開報24168點，升171點。恒生科技指數升0.9%，報6024點。美團 （03690） 升逾2%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾1%；思摩爾 （06969） 升逾4%。

【09：13】期指開報24169點，升166點或0.7%。

【08：54】太陽城集團 （01383） 、凱升 （00102） 開市前宣布短暫停牌。

【停牌股】太陽城集團及凱升控股開市前停牌　未有交代原因

【08：47】恒指黑期升約132點，報24104點；道指期貨跌29點，報35725點。

【08：16】【配股潮】電子煙概念股華寶國際折讓近12%配股　淨籌21.6億元

【08：05】今日共有3隻新股公布招股結果，包括凱萊英醫藥 （06821） 、固生堂 （02273） 、北海康成製藥 （01228） ，惟反應冷淡，3股超額認購倍數全不足2倍。

【新股IPO】凱萊英醫藥6821超額認購0.6倍　一手中籤率100%人人有份（附分配結果連結）

【新股IPO】固生堂2273上限29元定價　超購1.8倍一手中籤率60%（附分配結果連結）

【新股IPO】北海康成製藥1228超額認購近1倍　一手中籤率近66%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報24016點，升19點或近0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報45.31元，較港收市價低0.19元或0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報470.53元，較港收市價高3.53元或0.8%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報121.92元，較港收市價高1.32元或1.1%。

更多ADR及中概股收市︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07：30】BioNTech（美：BNTX）與輝瑞（美：PFE）指疫苗加強針可應付Omicron變種病毒，道指先跌後升，道指收市升35點，報35754點；標指升14點，報4701點；納指升100點或0.64%，報15786點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【開市9點半】商湯集團、青瓷遊戲IPO現抽飛　BioNTech：第三劑疫苗有效中和Omicron

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

上一篇文章

【新股IPO】中證監申兵：中證監對企業境外上市持開放態度　尊重境內企業選擇

下一篇文章

【新股IPO】三新股今有暗盤交易　固生堂2273最高升近四成　現升一成半、一手帳面暫賺445元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中國銀行3988欲買入長期持有收息如何？朱晉民（朱Sir）：「放棄吧」
中國銀行3988欲買入長期持有收息如何？朱晉民（朱Sir）：「放棄吧」
【Bitcoin】調查：超過3成港人持有或使用加密貨幣　更有意因此轉換主要往來銀行
【Bitcoin】調查：超過3成港人持有或使用加密貨幣　更有意因此轉換主要往來銀行
【新股IPO】商湯集團0020孖展暫錄20.6億超購2.4倍　上市前投資者自願禁售6個月（不斷更新）
【新股IPO】商湯集團0020孖展暫錄20.6億超購2.4倍　上市前投資者自願禁售6個月（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期升154點　阿里巴巴美股高港1%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期升154點　阿里巴巴美股高港1%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數升257點收企二萬四　阿里巴巴升逾2%、滙豐友邦逆市軟（不斷更新）
【港股市況】恒生指數升257點收企二萬四　阿里巴巴升逾2%、滙豐友邦逆市軟（不斷更新）
【周焯華受查】澳博銀娛據報保留中介人貴賓廳、美資或全退　賭監：賭場貴賓廳員工不受賭廳停運影響（第二版）
【周焯華受查】澳博銀娛據報保留中介人貴賓廳、美資或全退　賭監：賭場貴賓廳員工不受賭廳停運影響（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款