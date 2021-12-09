【港股市況】恒指黑期升約132點、道指期貨跌29點　3新股公布招股結果、反應冷淡（不斷更新）

上一篇文章
【停牌股】太陽城集團及凱升控股開市前停牌 未有交代原因
美股續揚，道指隔晚升35點，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開19點，恒指料開報24016點。滙豐 （00005） ADR折合報45.31元，較港收市價低0.19元或0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報470.53元，較港收市價高3.53元或0.8%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報121.92元，較港收市價高1.32元或1.1%。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
即市走勢︰
【09：13】期指開報24169點，升166點或0.7%。
【08：54】太陽城集團 （01383） 、凱升 （00102） 開市前宣布短暫停牌。
【08：47】恒指黑期升約132點，報24104點；道指期貨跌29點，報35725點。
【08：16】【配股潮】電子煙概念股華寶國際折讓近12%配股 淨籌21.6億元
【08：05】今日共有3隻新股公布招股結果，包括凱萊英醫藥 （06821） 、固生堂 （02273） 、北海康成製藥 （01228） ，惟反應冷淡，3股超額認購倍數全不足2倍。
【新股IPO】凱萊英醫藥6821超額認購0.6倍 一手中籤率100%人人有份（附分配結果連結）
【新股IPO】固生堂2273上限29元定價 超購1.8倍一手中籤率60%（附分配結果連結）
【新股IPO】北海康成製藥1228超額認購近1倍 一手中籤率近66%（附分配結果連結）
【07：45】港股ADR收報24016點，升19點或近0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報45.31元，較港收市價低0.19元或0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報470.53元，較港收市價高3.53元或0.8%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報121.92元，較港收市價高1.32元或1.1%。
【07：30】BioNTech（美：BNTX）與輝瑞（美：PFE）指疫苗加強針可應付Omicron變種病毒，道指先跌後升，道指收市升35點，報35754點；標指升14點，報4701點；納指升100點或0.64%，報15786點。
【開市9點半】商湯集團、青瓷遊戲IPO現抽飛 BioNTech：第三劑疫苗有效中和Omicron
港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】
責任編輯︰梁浩碩