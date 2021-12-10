【恒指夜期+ADR】夜期跌54點　騰訊ADR下跌　北水續吸22億（不斷更新）

美股在周五公布CPI數據公前回氣，市場憂慮通脹數字高企，儲局收緊的步伐加快，債價下跌債息上升，拖累科技股，港股科技股ADR同步轉弱，騰訊及美團ADR低港逾1%，阿里低逾2%。夜期跌54點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 45.35 +0.1% 美團ADR 242.88 -1.7% 騰訊ADR 464.08 -1.8% 阿里巴巴美股 120.77 -2.1%

恒指第三日反彈，收企24000關，北水連續第12日吸資，累吸240億元，今日錄近22億淨流入，潤電 （00836） 淨吸4億元，中國電力 （02380） 吸2.1億元，龍源電力 （00916） 吸2.5億元。

北水資金流向：

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港股承接美股高開逾百點，恒生指數開報24168點，升171點，其後升幅曾擴大至逾300點至24300點水平。恒生指數收報24254點，升257點，成交1251億元。阿里巴巴 （09988） 升逾2%；滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 逆市跌約0.4%；教育股、電力股造好。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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焦點新聞︰

【2022年部署】瑞銀料恒指明年底27000點 薦3大類股份

即市走勢︰

【03：00】夜期跌54點，收報24099點

【23：19】夜期跌8點

【18：16】恒指夜期跌44點，報24109點，低水146點。

【16：34】中國11月新增貸款1.27萬億元人民幣，預期為1.56萬億元人民幣，前值為8262億元人民幣。M2貨幣供應按年升8.5%，預期為8.7%。11月末社會融資規模存量為311.9萬億元人民幣，按年增長10.1%。

【16：10】恒生指數收報24254點，升257點，成交1251億元。阿里巴巴 （09988） 升逾2%；滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 逆市跌約0.4%；教育股、電力股造好。

【16：00】【港股市況】恒生指數U盤前升252點，報24249點。

【15：53】【新股IPO】商湯集團0020孖展暫錄20.6億超購2.4倍 上市前投資者自願禁售6個月（不斷更新）

【15：40】騰盛博藥 （02137） 升幅全消，報42.8元，今早曾升逾一成高見48.65元。

【15：31】恒指尾市升約280點，報24277點；科指升2.3%，報6105點。

【15：25】【內房危機】易綱：恒大風險問題是市場事件 不影響中長期市場正常融資

【15：00】A股上升，上證升近1%；深證升1.2%；創業板升1%。

【14：52】博華太平洋 （01076） 升逾17%，高見0.12元，成交1642萬元。

【14：46】本港今日起進入食肆堂食須用「安心出行」，本地餐飲股個別發展，其中大家樂 （00341） 跌0.3%；大快活 （00052） 升0.5%；翠華 （01314） 跌逾1%；太興 （06811） 升逾2%。

【14：32】阿里巴巴 （09988） 升逾2%，騰訊 （00700） 升逾1%；美團 （03690） 升0.8%。

【14：32】大市最新升約240點，報24238點；科指升2.1%，報6096點。

【14：24】【教育股風暴】教育股普漲一至兩成 14家線上教育機構即將獲廣東省學科類培訓牌照

【13：50】敏華 （01999） 股價升一成，高見13.54元。

【13：36】友邦 （01299） 午後跌幅擴大至0.7%，低見82.65元；滙豐 （00005） 跌0.3%。

【13：31】思考樂 （01769） 升幅擴大至19%，高見2.43元。

【13：25】【新股IPO】畢馬威：明年集資額預測4000至4500億元 全年料有過百隻新股

【13：14】恒大 （03333） 午後升半成，高見1.83元；融創 （01918） 亦升5%。另外，中海外 （00688） 升逾1%；潤地 （01109） 、碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升2%。

【13：02】恒指午後初段升約200點，報24200點，升203點；科指升2.1%，報6093點。

【12：51】恒指黑期升約226點，報24198點。

【12：00】恒生指數半日升213點，報24210點，成交708.6億元。恒生科技指數升2.1%，報6092點。ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升1%；滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 逆市軟；電力股、蘋果概念股造好。

【11：42】恒指中午收市前升約250點，報24247點；科指升2.2%，報6104點。

【11：40】中國環保科技 （00646） 飈升近55%，高見0.49元，成交102萬元。

【11：36】【大行報告】高盛首予微博港股目標股347元 料第四季收入增長19%跑贏大市

【11：30】上證半日升1%；深證升1.3%；創業板指升近1%。

【11：26】滙豐 （00005） 最新跌0.6%，低見45.15元；友邦 （01299） 跌近0.1%，拖累大市升勢。

【11：14】恒指最新升324點，至24300點水平，報24320點。

【11：10】網上醫療股上揚，阿里健康 （00241） 升逾5%；京東健康 （06618） 升5%；平安好醫生 （01833） 升逾3%。

【11：07】美團 （03690） 今早升幅一度收窄，最新升近2%報250元。美團稱目前因騎手APP無法登錄問題，技術人員正在緊急處理中。緊急修復後，騎手將第一時間配送。

【11：03】車股向上，其中吉利 （00175） 升逾3%；長汽 （02333） 、廣汽 （02238） 升逾2%；理想汽車 （02015） 恒大汽車 （00708） 升逾1%；小鵬 （09868） 升0.1%；比亞迪 （01211） 暫無升跌。

【11：00】【碳交易所】歐冠昇：碳交易所需要有整套系統配套 推出一套公認標準具挑戰

【10：55】蘋果公司（美︰AAPL）股價再破頂，舜宇 （02382） 、瑞聲 （02018） 、丘鈦 （01478） 升逾2%；高偉電子 （01415） 升近一成，破頂高見12.08元。

【10：52】金融股逆市偏軟，友邦 （01299） 跌0.2%；渣打 （02888） 跌0.4%；滙豐 （00005） 暫無升跌。

【10：42】海鑫 （01850） 股價再升三成，高見0.475元。

【10：33】【周焯華受查】澳博、銀娛據報繼續營運中介人貴賓廳 美資或全退

【10：31】大市曾升逾300點，高見24314點，最新升約290點。

【10：20】【可持續發展】歐冠昇：今年在港上市綠色債券已有91隻、集資2500億元 遠超去年水平

【10：12】新東方 （09901） 升逾8%，高見17.08元。希望教育 （01765） 、思考樂 （01769） 升7%。

【中國巴菲特】段永平再出手投資中概股 short put新東方

【10：11】大市升勢回順，恒指最新升幅收窄至200點內，報24177點，升180點；科指升1.6%，報6066點。

【10：05】【內房危機】合生創展發2.5億美元CB 股價急挫16%

【10：03】據內媒報道，近期上海、河南、北京等多地陸續出台氫能地方補貼政策。京城機電 （00187） 股價升逾13%，破頂高見5.28元。

【10：02】【醫美股】復銳醫療科技升近半成 獲日本美容診所大額訂單、涉逾百脫毛平台

【09：59】阿里巴巴 （09988） 升2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 分別升逾1%。

【09：57】長和系大股東李嘉誠、李澤鉅出手增持長實 （01113） ，長實升0.9%，高見46.75元。

【李嘉誠增持】李嘉誠父子隔逾半個月再買長實 增持方式稍改

【09：56】卓悅 （00653） 升逾2%，高見0.198元。

【拓展業務】卓悅擬進軍醫美 與Apex Boom簽戰略合作諒解備忘錄

【09：53】微博 （09898） 上市翌日，股價逆市跌逾1%，低見247.8元創上市新低。

【09：50】恒大 （03333） 曾升5%高見1.82元，最新升逾3%；恒大汽車 （00708） 、恒大物業 （06666） 升逾1%。

【09：47】快手 （01024） 升近4%，高見87.8元。內地傳媒引述快手員工指，快手年底將完成北京、上海、廣州和深圳的商業化團隊轉型，部分業務線將被取消。

【快手1024】快手傳年底大裁員 部分地區業務線被取消

【09：45】【內房危機】佳兆業據報將與債權人簽署保密協議 為融資判談鋪路

【09：39】電力股升勢未止，中國電力 （02380） 升逾3%，破頂高見4.78元；潤電 （00836） 升4%，高見24.55元；龍源電力 （00916） 升逾3%，高見16.96元。

【09：33】華夏文化科技 （01566） 復牌升近一成，高見0.94元。華夏文化科技公布，有關以每股2.5元發行8300萬股的股份認購協議，目前尚未收取認購股份的任何代價，認購人尚未根據協議達成其支付責任，其法律顧問告知有關協議應被視為因認購人的違約而予以終止，並擬註銷所有認購股份。

【09：32】中國11月CPI按年上漲2.3%，低於預期的2.5%，前值為1.5%。PPI按年上漲12.9%，高於預期的12.1%，前值為13.5%。

【09：32】港股開市後升幅擴大至逾250點，升至24200點水平

【09：24】【騰盛博藥2137】騰盛博藥新冠中和抗體藥物 獲藥監局批准註冊申請、今早高開近一成

【09：22】恒生指數開報24168點，升171點。恒生科技指數升0.9%，報6024點。美團 （03690） 升逾2%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾1%；思摩爾 （06969） 升逾4%。

【09：13】期指開報24169點，升166點或0.7%。

【08：54】太陽城集團 （01383） 、凱升 （00102） 開市前宣布短暫停牌。

【停牌股】太陽城集團及凱升控股開市前停牌 未有交代原因

【08：47】恒指黑期升約132點，報24104點；道指期貨跌29點，報35725點。

【08：16】【配股潮】電子煙概念股華寶國際折讓近12%配股 淨籌21.6億元

【08：05】今日共有3隻新股公布招股結果，包括凱萊英醫藥 （06821） 、固生堂 （02273） 、北海康成製藥 （01228） ，惟反應冷淡，3股超額認購倍數全不足2倍。

【新股IPO】凱萊英醫藥6821超額認購0.6倍 一手中籤率100%人人有份（附分配結果連結）

【新股IPO】固生堂2273上限29元定價 超購1.8倍一手中籤率60%（附分配結果連結）

【新股IPO】北海康成製藥1228超額認購近1倍 一手中籤率近66%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報24016點，升19點或近0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報45.31元，較港收市價低0.19元或0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報470.53元，較港收市價高3.53元或0.8%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報121.92元，較港收市價高1.32元或1.1%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】BioNTech（美：BNTX）與輝瑞（美：PFE）指疫苗加強針可應付Omicron變種病毒，道指先跌後升，道指收市升35點，報35754點；標指升14點，報4701點；納指升100點或0.64%，報15786點。

即睇美股收市︰

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【開市9點半】商湯集團、青瓷遊戲IPO現抽飛 BioNTech：第三劑疫苗有效中和Omicron

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責任編輯︰梁浩碩