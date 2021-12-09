【新股IPO】北海康成製藥1228超額認購近1倍　一手中籤率近66%（附分配結果連結）

▲ 【新股IPO】北海康成製藥1228超額認購近1倍 一手中籤率近66%

北海康成製藥 （01228） 公布招股結果。北海康成製藥每股定價為12.18元，集資淨額6億元，一手中籤率65.99%，抽2手（2000股）即可穩中一手。北海康成製藥將於12月10日掛牌。【分配結果】

北海康成製藥配發結果及招股詳情︰

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北海康成製藥於香港公開發售部分共錄得3197人認購，超額認購0.97倍；國際發售部分超額認購1.8倍。

公司擬將所得款項淨額中，約45.4%用於為公司得核心產品候選藥物CAN008的現有及日後研發、CMC開發以及生產提供資金；約24%用於為公司產品管線中的主要產品及候選產品供資金；約1.8%用於為公司產品管線中其他非基因療法產品及候選產品的現有及日後研發提供資金；約12%用於為CAN201、CAN202及其他基因治療項目的現有及日後研發提供資金；每款項淨額的餘下16.8%將分配用於為研發及其他一般業務用途提供資金。

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責任編輯︰梁浩碩