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【ET開市直擊】港股、美股走勢預測 睇實明年投資主題（附time code）

股市 08:50 2021/12/09

分享：

港股弱勢未改，美股高處似有暗湧，到底港股、美股後市怎分析？來年又怎部署？富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）今早9時於《ET開市直擊》為你跟進市況。

Time code
00：00 - 市場焦點速覽
00：54 - 美國反覆靠穩　蘋果股價創新高
02：00 - 港股ADR速報
02：23 - 外圍市況早段表現　日股微跌
02：55 - 道指近日明顯反彈　美股可重回升軌？
06：42 - 個股分析：蘋果（APPL.US）屢創新高有力再上嗎？
09：00 - 觀眾問股：Tesla（TSLA）調整至1000美元之下可以買嗎？
10：08 - 觀眾問股：Rivian（RIVN）vs Nvidia（NVDA）二揀一怎選
11：51 - 港股上日市況速報
12：42 - 港股近日氣氛改善　後市轉趨樂觀？
17：34 - 港股短綫揀股策略　電力股有支持？談中國電力 （02380）
20：57 - 觀眾問股：中國電力 （02380） vs華潤電力 （00836） 點揀
21：48 - 港股開市後市況速報
23：49 - ET個股推介：李寧 （02331）
24：47 - 觀眾問股：港股年底前有沒有機會重返26000點
26：57 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 16.8元買入，短綫走勢如何？打算年底前沽點港股
27：59 - 觀眾問股：Tesla 穩升，1211點睇
29：55 - 觀眾問股：長城汽車 （02333） 值得現價買嗎？
31：08 - 觀眾問股：手持Nvidia（美：NVDA）、Apple（美：APPL）、台積電（美：TSMC）如何執倉調整？可以加什麼股份平衡組合？
33：04 - 談碳排放ETF有哪些可以選擇
37：20 - 觀眾問股：東岳 （00189） 、中集安瑞科 （03899） 想炒氫能概念兩隻也要持有嗎？
39：13 - 濰柴動力 （02338） 也有氫能概念可留意
39：38 - 觀眾問股：京城機電股份 （00187） 是否另一種氫能概念選擇？
41：06 - 買賣美股的操作建議
44：03 - 美股vs港股明年形勢如何？談港交所 （00388） 、藥明生物 （02269）
44：29 - 港股明年選股策略
45：00 - 港股選國策相關股　睇好汽車股、新能源股
46：50 - 美股明年選股策略　可選硬件股、碳排放ETF
48：18 - 美股炒加息不偏好炒金融股　偏好科技股
48：38 - 美股通脹可買消費股　可留意邊隻？
49：14 - 談碳排放ETF
50：35 - 談奢侈品與買股票　買名牌手袋 vs 買名牌股投資
51：52 - 觀眾問股：美市、歐洲大市ETF值得現價投資？
53：58 - 港股明年預測：談騰訊 （00700）
56：51 - 觀眾問股：商湯科技 （00020） 值得認購嗎？
57：24 - 港股早段市況速報
59：35 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即登入HKET財經台：https：//video.hket.com/video/3127489/

*節目重溫*

周三（12月8日）-陳偉聰

周二（12月7日）-朱晉民

周一（12月6日）-譚智樂

欄名 : ET開市直擊

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