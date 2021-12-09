【騰盛博藥2137】騰盛博藥新冠藥物獲批註冊　一個原因令該股炒高逾一成後倒跌

國產新冠中和抗體藥快將推出，是中國首家獲批的自主知識產權新冠病毒中和抗體聯合治療藥物。騰盛博藥 （02137） 旗下騰盛華創的新冠病毒藥物，獲國家藥品監督管理局批准其單克隆中和抗體安巴韋單抗 ╱ 羅米司韋單抗的聯合療法。該股早段一度炒高逾一成，惜在市場對藥物效果的質疑下，收市要倒跌收場。

騰盛博藥研發的獲批藥物，可用於治療輕型和普通型且伴有進展為重型，包括住院或死亡高風險因素的成人和青少年新型冠狀病毒感染患者。

不過，市場質疑新變種的Omicron會否影響藥物效果。騰盛華創首席執行官羅永慶表示，目前全球有4個實驗室正在進行Omicron對新冠病毒中和抗體聯合治療藥物影響的實驗，兩周左右能看到結果，他對藥物的有效性是有信心的。羅永慶又稱，這個中和抗體聯合治療藥物，從今年到7月的臨床試驗，正是變異株全球普遍大流行的時候，從最早的Alpha、Beta、Delta所有變種，這個中和抗體聯合治療藥物都繼續保持活性。

騰盛博藥今早高開9.8%，高見47元，其後升幅一度擴大至最多13.7%，惜未能維持升勢。騰盛博藥收市最終輕微倒跌0.5%，收報42.6元。

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