  • 20°C
香港時間 : 20211209日 (四) 18:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰盛博藥2137】騰盛博藥新冠藥物獲批註冊　一個原因令該股炒高逾一成後倒跌

股市 17:44 2021/12/09

分享：

國產新冠中和抗體藥快將推出，是中國首家獲批的自主知識產權新冠病毒中和抗體聯合治療藥物。騰盛博藥 （02137） 旗下騰盛華創的新冠病毒藥物，獲國家藥品監督管理局批准其單克隆中和抗體安巴韋單抗 ╱ 羅米司韋單抗的聯合療法。該股早段一度炒高逾一成，惜在市場對藥物效果的質疑下，收市要倒跌收場。

騰盛博藥研發的獲批藥物，可用於治療輕型和普通型且伴有進展為重型，包括住院或死亡高風險因素的成人和青少年新型冠狀病毒感染患者。

不過，市場質疑新變種的Omicron會否影響藥物效果。騰盛華創首席執行官羅永慶表示，目前全球有4個實驗室正在進行Omicron對新冠病毒中和抗體聯合治療藥物影響的實驗，兩周左右能看到結果，他對藥物的有效性是有信心的。羅永慶又稱，這個中和抗體聯合治療藥物，從今年到7月的臨床試驗，正是變異株全球普遍大流行的時候，從最早的Alpha、Beta、Delta所有變種，這個中和抗體聯合治療藥物都繼續保持活性。

騰盛博藥今早高開9.8%，高見47元，其後升幅一度擴大至最多13.7%，惜未能維持升勢。騰盛博藥收市最終輕微倒跌0.5%，收報42.6元。

相關文章：【復必泰疫苗】BioNTech：接種第三劑疫苗能有效中和Omicron變種病毒　抗體大幅提高25倍

港股 騰盛博藥—B（02137）

上一篇文章

【恒大3333】恒大美元債違約　據報許家印不願快速出售恒大資產撲水

下一篇文章

【攜程9961】攜程：旅遊市埸現穩定複蘇　Trip.com第三季酒店預訂量年增160%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中國銀行3988欲買入長期持有收息如何？朱晉民（朱Sir）：「放棄吧」
中國銀行3988欲買入長期持有收息如何？朱晉民（朱Sir）：「放棄吧」
【周焯華受查】澳博銀娛據報保留中介人貴賓廳、美資或全退　賭監：賭場貴賓廳員工不受賭廳停運影響（第二版）
【周焯華受查】澳博銀娛據報保留中介人貴賓廳、美資或全退　賭監：賭場貴賓廳員工不受賭廳停運影響（第二版）
【新股IPO】商湯集團0020孖展暫錄20.6億超購2.4倍　上市前投資者自願禁售6個月（不斷更新）
【新股IPO】商湯集團0020孖展暫錄20.6億超購2.4倍　上市前投資者自願禁售6個月（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期升154點　阿里巴巴美股高港1%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期升154點　阿里巴巴美股高港1%（不斷更新）
【Bitcoin】調查：超過3成港人持有或使用加密貨幣　更有意因此轉換主要往來銀行
【Bitcoin】調查：超過3成港人持有或使用加密貨幣　更有意因此轉換主要往來銀行
【恒指夜期+北水】北水續吸22億　加倉電力股　恒指夜期跌44點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水續吸22億　加倉電力股　恒指夜期跌44點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款