  • 20°C
香港時間 : 20211209日 (四) 00:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大危機】工信部公布車輛生產許可清單 恒大汽車申報未獲批

股樓投資 23:31 2021/12/08

分享：

工信部公布第350批許可的《道路機動車輛生產企業及產品》，但恒大汽車（00708）早前申報的兩款恒馳牌汽車未能獲批，同期申報的大眾、奔馳、比
亞迪（01211）等其他車廠的申報則全部獲批。

【2022年部署】花旗予恒指2022年底目標28000點 推薦6隻港股為明年首選   詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

工信部上月曾發布《道路機動車輛生產企業及產品》（第350批）的車輛新產品申報公示清單，申請清單中包括恒大汽車旗下兩款恒馳牌純電動多用途乘用車，市場一度認為這是恒馳投入量產的信號，但此次未能獲批，令市場再度質疑恒大是否能依照承諾如期實現量產目標，交付電動車。

【騰訊700】騰訊推出全新發行商品牌Level Infinite 面向全球遊戲玩家   詳情請看【下一頁

恒大汽車在過去數周多次嘗試籌資，支持旗下電動車量產，但恒大汽車在今年9月時就曾警告，公司正面臨嚴重的資金短缺。上月底，集團宣布退還未動工的生活配套用地和工業用地合計266萬平方米，涉及7個項目，總金額12.8億元人民幣。有關退地款主要用於工程建設和支付農民工工資和支付剩餘地皮土地款。集團當時亦表示，仍接觸不同潛在投資者以引入資金，

同場加映  【iM Cafe】人行又放水 唔買內房買甚麽

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

 

撰文 : 李尚毅

恒大汽車（00708） 港股

上一篇文章

【C.E.O.財策精英】宏利分組經理李珮玲　新崗位盡展所長　助人為樂贏得客戶信任

下一篇文章

MIRROR《Music On The Road》音樂會 氣球應援新趨勢 姜濤唱新歌《鏡中鏡》搶鏡

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】兩上司開會談不攏 女方「拉大隊走人」 男方只說一句 實習生尷尬就範
【職場熱話】兩上司開會談不攏 女方「拉大隊走人」 男方只說一句 實習生尷尬就範
【理財熱話】天降橫財！英稅務署匯錯錢 一覺醒來帳戶多800萬 英婦提心吊膽一年
【理財熱話】天降橫財！英稅務署匯錯錢 一覺醒來帳戶多800萬 英婦提心吊膽一年
新世界倡建「私人居屋」市價五折出售　首期最平13.5萬　冀助年輕人上車
新世界倡建「私人居屋」市價五折出售　首期最平13.5萬　冀助年輕人上車
【有相睇】未賣樓先移民　委託家人放盤　企理三房470萬沽
【有相睇】未賣樓先移民　委託家人放盤　企理三房470萬沽
【樓市熱話】家庭主婦成「大業主」 一棟大廈擁多個單位 細問原來另有目的
【樓市熱話】家庭主婦成「大業主」 一棟大廈擁多個單位 細問原來另有目的
【2022年部署】花旗予恒指2022年底目標28000點 推薦6隻港股為明年首選
【2022年部署】花旗予恒指2022年底目標28000點 推薦6隻港股為明年首選
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款