【恒大危機】工信部公布車輛生產許可清單 恒大汽車申報未獲批

工信部公布第350批許可的《道路機動車輛生產企業及產品》，但恒大汽車（00708）早前申報的兩款恒馳牌汽車未能獲批，同期申報的大眾、奔馳、比

亞迪（01211）等其他車廠的申報則全部獲批。

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工信部上月曾發布《道路機動車輛生產企業及產品》（第350批）的車輛新產品申報公示清單，申請清單中包括恒大汽車旗下兩款恒馳牌純電動多用途乘用車，市場一度認為這是恒馳投入量產的信號，但此次未能獲批，令市場再度質疑恒大是否能依照承諾如期實現量產目標，交付電動車。

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恒大汽車在過去數周多次嘗試籌資，支持旗下電動車量產，但恒大汽車在今年9月時就曾警告，公司正面臨嚴重的資金短缺。上月底，集團宣布退還未動工的生活配套用地和工業用地合計266萬平方米，涉及7個項目，總金額12.8億元人民幣。有關退地款主要用於工程建設和支付農民工工資和支付剩餘地皮土地款。集團當時亦表示，仍接觸不同潛在投資者以引入資金，

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