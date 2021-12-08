▲ 【Bitcoin】加密貨幣公司警告：監管過嚴恐將活動地下化或移至境外 冀美國允許新技術蓬勃發展

美國銀行業監管機構早前發聲明，指會為加密貨幣監管奠定基調，在加密貨幣政策監管未定下，來自6家加密貨幣公司的高層周三出席聽證會時表示，支持更明確的監管，但過於嚴格的監管可能適得其反，將加密貨幣活動地下化或轉移到美國境外，而美國亦應在促進加密貨幣發展方面發揮主導作用，就像美國當初支持互聯網蓬勃發展一樣。

穩定幣發行公司Circle Internet Financial行政總裁Jeremy Allaire表示，穩定貨幣和互聯網內生資本市場不是大到不能倒，但現在已大到不容忽視，制定政策框架時必須支持開放和具競爭性的競爭環境，並允許新技術蓬勃發展。

加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN）首席財務官Alesia Haas警告，如果加密貨幣的立法沒有經過公眾參與或公開討論而定，將令美國面臨不必要和令人不寒而慄的法規，更可能將加密活動推向地下化，或移向不合規的離岸交易所進行交易。

區塊鏈技術服務公司Bitfury行政總裁Brian Brooks表示，歷史上有很多這樣的例子，美國的監管決定推動了境外的合法活動，卻損害了美國投資者、創新者和工人的利益，加密貨幣人才不再集中在矽谷，這都是有原因的。

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