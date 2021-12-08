MIRROR《Music On The Road》音樂會 氣球應援新趨勢 姜濤唱新歌《鏡中鏡》搶鏡

電訊盈科（0008）旗下付費音樂服務MOOV與網上行主辦一連兩場的《網上行夢想系MOOV LIVE：Music On The Road》音樂會於在本周二、三舉行，六位超人氣MIRROR成員包括Anson Kong（江𤒹生）、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan Lui（呂爵安）、Ian Chan（陳卓賢）、Jer Lau（柳應廷）及Keung To（姜濤）賣力演出，現在十分震撼。

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音樂會以「Music On The Road」為主題，從入場門票，到六子親自挑選歌單，到歌曲編排及舞台設計上都落足心機。台上佈置有加油站及六間小屋，喻意六子化作旅途中的6間小屋，讓大家停站休息，為大家加油打氣再重新出發。

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MIRROR六子都施展渾身解數，熱唱各自的作品外，亦全新演繹多首自選歌曲，新鮮感十足。其中人氣王姜濤更藉着今次音樂會發表他的「第9胎」新歌《鏡中鏡》，令全場樂迷喜出望外，皆因過去一段時間姜濤都在籌備這首新歌，姜糖們可謂望穿秋水，誰料原來他選擇了在音樂會上現場發布。而已經播放了兩集的《紀錄片》，姜濤亦說會在這個音樂會結束後便會播放給大家觀看。

雖然之前安裝網上行服務獲得門票的方式惹來不少粉絲熱議，因為當中涉及的安裝費和附加服務費等加起來，都比沿用的網上服務貴，有粉絲計過一張演唱會飛相當於4、5千元甚或不止。不過很多粉絲看畢都覺得值回票價。

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一方面，有MIRROR的地方都定必有他們的應援，人型汽球擺設更成了近年演唱會外的布置裝飾。今次《Music On The Road》音樂會在會展舉行，主辦方特設了一大個應援區好讓粉絲們擺設支持偶像的花籃和汽球擺施，吸引了大批鏡粉到現場打卡，排隊領取應援物，而且有很多粉絲還是沒有門票都刻意前來打卡。有姜糖表示，為了支持偶像，跟幾位粉絲夾了共五千多元訂造了一個姜濤氣球擺設。

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記者：張以正