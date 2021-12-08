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【復必泰疫苗】BioNTech：接種第三劑疫苗能有效中和Omicron變種病毒　抗體大幅提高25倍

股市 21:38 2021/12/08

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【復必泰疫苗】BioNTech：接種第三劑疫苗能有效中和Omicron變種病毒　抗體大幅提高25倍

Omicron變種病毒株（B.1.1.529）在全球出現，各國相繼收緊防疫政策。BioNTech（美：BNTX）與輝瑞（美：PFE）表示，實驗室研究表明，接種BioNTech與輝瑞合作研發的第三劑新冠疫苗，能有效中和Omicron變種病毒株，而僅接種兩劑疫苗後的中和滴度明顯較低。

輝瑞指現有疫苗對Omicron有一定防護效力【下一頁】

BioNTech引述數據顯示，與僅接種兩劑BNT162b2疫苗相比，接種第三劑疫苗使針對Omicron變種病毒株的中和抗體滴度大幅提高了25倍；接種加強劑後的滴度與接種兩劑針對主流病毒類型的疫苗後產生的滴度相同，代表着這一滴度水平能對人體產生高保護力。

BioNTech：明年3月前料成功研製針對Omicron變種病毒疫苗

BioNTech稱，BioNTech與輝瑞兩家公司將繼續推進針對Omicron變種病毒株的疫苗開發，並預計在明年3月前成功研製該疫苗，以應對可能產生對進一步提高疫苗保護水平和持續時間的需求；這將不會影響兩家公司在2022年達成40億劑疫苗產能的計劃。

大摩：Omicron變種或改變聯儲局減買債計劃【下一頁】

BioNTech：接種兩劑疫苗仍有效抵禦嚴重疾病

公司又指，由於CD8+T細胞所識別的棘突蛋白中有80%的表位不受Omicron變異株的影響，若僅接種兩劑疫苗，仍有效對抵禦嚴重疾病提供高水平的保護。

BioNTech行政總裁兼聯合創始人Ugur Sahin表示，根據初步數據，第三劑加強針仍能提供足夠保護，以防止Omicron變種病毒株所引起的任何潛在嚴重疾病，集團正致力調整疫苗配方，相信相較於目前的疫苗，改良後的疫苗在面對Omicron變種病毒株所引發的疾病時，將為人們提供更高的保護水平和更長的保護時間。

相關文章：【Omicron變種】 歐元集團主席料Omicron變種病毒　無礙經濟復甦

 

美股 疫情 輝瑞 BioNTech 疫苗 BioNTech（美：BNTX）

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