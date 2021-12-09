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【職場熱話】聖誕臨近網站怪招裁員 藉Zoom一口氣裁900多人 CEO道歉仍無阻爆「離職潮」

理財智慧 09:00 2021/12/09

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受疫情影響，美國的失業率達至4.2%，臨近聖誕節，最近有一家網路貸款公司Better.com無預料地解僱了900多名員工，佔整體員工的9%，最讓人不滿的是，首席執行官（CEO）Vishal Grag透過Zoom通知，引發爭議。

    點擊圖片放大

據《CNN》報導，Grag在會議中表示「如果你參加了這次會議，很不幸的，你就是被解僱的一員。你在這裡的工作將立即終止，接下來你將收到人事部的電子郵件，他們將告訴你福利與資遣費。」Vishal Garg續指這些被裁員的員工，每天只工作2小時，偷取了其他同事與客戶之間的時間。

【職場熱話】打工仔原通過試用期 後遭公司反悔解僱 一個月通知期竟變日薪感無奈 【下一頁

事件發生後，據內部人士透露，公司的公關部主任Tanya Gillogley、行銷主任Melanie Hahn，以及通訊副總裁Patrick Lenihan均已辭職，估計將有更多人辭職。由於這件事情引起極大迴響，早前他寄了一封信件給全體員工，對此他深感抱歉，並承諾從中吸取教訓。

【延伸閱讀】疫情下港人理財心態起大變化 理財相關文章瀏覽量爆升逾9.5倍 欠薪資訊關注度原來最高 【下一頁

據悉，42歲的Vishal Grag並非首次捲入職場爭議，過往曾有員工被他痛罵，在他的威脅下被迫離職，他對員工無禮貌的電郵更被公開，內容寫下「你該死的實在是太慢了，你這個蠢蛋海豚，現在立刻給我停止動作。你讓我覺得好難堪。」

 

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責任編輯：陳頌潔

Zoom 疫情 貸款公司 失業 聖誕節 辭職 裁員 美國 失業率

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