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【香港經濟】梁兆基：香港像沙士康復者要長期面對骨枯問題　宜靈活走位找出新市場及新引擎

20:55 2021/12/08

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【香港經濟】梁兆基：香港像沙士康復者要長期面對骨枯問題　宜靈活走位找出新市場及新引擎

香港總商會總裁梁兆基出席論壇時指，疫情過去、通關過後，香港經濟將明顯上升，但未來10至20年仍要面臨很大挑戰。梁兆基形容，目前情況有如2003年沙士的康復者，需要長期面對骨枯問題。

第三季「永久離港」提取MPF強積金按年增15%至9300宗、續創近年新高【下一頁】

梁兆基提到，過去兩年外圍局勢出現兩大轉變，第一是數碼革命，過去疫情兩年間，企業紛紛加大對科技的需求。總商會調查發現，逾半受訪中小企認同要加大科技投資，情況屬前所未見。

梁兆基：中國逐漸走向接近美國的經濟架構

第二是內循環，目前內地中產消費人口達4億至6億，較美國人口還要多，反映中國逐漸走向接近美國的經濟架構，以內需市場推動整體經濟，因此提出「內循環」，利用本土市場，推動自身經濟發展。

梁兆基稱，香港在過去40年扮演「火牛」角色，並在不同「Watt數」中作轉換，但隨中國走向內循環，香港過去的外貿工作亦要逐步降低比重，必須找出新市場或新引擎，才能繼續發展。

李小加指「一港兩制」如沙盤開新路解矛盾【下一頁】

他指，現時全球出現「反全球化」的現象，而中外更開始有「脫勾（Detachment）」跡象，例如近期有中概股退市，香港的管道角色未來或大幅減低。

梁兆基認為，香港作為都會經濟，最有優勢是金融、專業服務業及外貿，三者佔本港經濟增長逾60%，未來香港要「靈活走位」，轉變原有生產模式以迎合不同市場，以往香港服務中國擴大對外版圖，現時則需思索如何進入中國內循環市場發展。

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