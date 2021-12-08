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【中國經濟】瑞銀汪濤：內地釋放清晰寬鬆訊號　未來還可能額外降準

股市 20:28 2021/12/08

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人行全面降準0.5個百分點，共計釋放長期資金約1.2萬億元，部分用於歸還到期的MLF（12月到期9500億）。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤博士認為，未來還可能會有額外降準。

*人行「降準」對港股利好有限　一個細節位話你知點解*【按此速睇】

儘管央行重申其穩健貨幣政策取向沒有改變，但我們認為此次降準已清晰地傳遞了貨幣政策轉鬆的跡象，以及政府穩定市場預期和經濟增長的意願。我們依然預計央行將保持貨幣政策的適度寬鬆，未來還可能會有額外降準，信貸政策也有望進一步有所轉鬆。

汪濤認爲，主要的政策目標要等到明年3月的兩會才會公佈，預計中央經濟工作會議會：

1）繼續堅持「積極」的財政政策，同時要求加快公共財政支出，  保持「穩健」的貨幣政策，但應會更偏向於邊際寬鬆；

2）重申政治局會議對房地產政策的定調，要求邊際放鬆對購房者和開發商的融資；

3）強調綠色經濟和落實雙碳政策依然是長期目標、而短期內的政策執行更為務實。

相關文章：【2022展望】瑞銀王宗豪：明年中國股市「擺脫頹勢」　籲超配互聯網等三板塊

編輯：區嘉俊

經濟 貨幣政策 降準 瑞銀

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