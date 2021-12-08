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海景樓一睇即中　見有價講即扑鎚　低市價3%買君傲灣　業主3年賺269萬

股樓投資 20:03 2021/12/08

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將軍澳樓價連升，追捧該區住宅的買家都伺機出手，一見心水放盤有價講，就加速入市決定。香港置業陳嘉茵表示，鐵路沿線屋苑受歡迎，當中將軍澳君傲灣不乏用家追捧，本月至今暫錄首宗買賣成交，區內客以890萬元入市兩房單位，實用呎價約20,413元，較市價低約3%。

單位為君傲灣2座中層D室，實用面積約436平方呎，屬2房間隔，享海景。陳嘉茵指，單位以910萬元放盤3天即獲區內客接洽，經議價後減價20萬元，以約890萬元成交，實用呎價約20,413元，較市價低約3%。據了解，買家購入單位作自住用途，心儀單位享海景，睇樓後隨即拍板入市。

據了解，原業主於2018年4月以約621萬元購入上述單位，持貨逾3年SSD期滿鬆綁沽售，帳面獲利269萬元，物業升值約43%。資料顯示，君傲灣位於將軍澳唐德街，屋苑由2006起入伙，樓齡約15年，共有3座，提供1,472個單位，實用面積由436至794平方呎。君傲灣最大賣點是交通便利，鄰近港鐵將軍澳站，附近亦有君薈坊等大型商場，滿足住戶生活所需。

延伸閱讀︰CAINE HILL示範單位曝光　278呎一房套慳位有玄機　天花板暗藏儲物空間【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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