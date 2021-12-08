▲ 【新股IPO】頂級手套Top Glove已獲股東批准在港上市、料明年首季完成 集資額削逾7成

全球最大手套製造商頂級手套（Top Glove）已獲股東批准在香港上市的計劃，下一步將待港交所 （00388） 批准，預計明年首季完成上市。路透報道，Top Glove擬集資約36.8億元，若悉數行使超額配股權，最多可集資約42.4億元，惟仍較最初計劃集資19億美元（約147.8億港元）大幅減少逾7成。

Top Glove公布，股東建議發行最多7.93億股新股，當中包括額外1.04億股超額配股，集資所得將用於業務增長、地域擴張、戰略投資、增值併購、升級設施和機器的研發、開發數字化和自動化系統、及加強環境、社會和治理的實踐。

外電透露，Top Glove原計劃集資19億美元，其後4月將集資目標減半，10月再度削減集資規模至36.8億元。Top Glove上市計劃亦受到美國海關因強迫勞動的指控，對其實施長達一年的進口禁令而被推遲，相關禁令已於9月解除。

Top Glove表示，完成香港上市後，股票將在其上市的三個證券交易所之間互換，即馬來西亞證交所、新交所第和港交所。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】科通芯城擬分拆科通技術到內地上市 股價升近半成

【新股IPO】聖諾製藥通過聆訊正進行預路演 擬集資至少7.8億

【新股IPO】順豐同城9699據報以下限16.42元定價 集資21.5億