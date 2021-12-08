【初創兵團】數碼港CEO任景信：看好本港前景　預計獨角獸企業增長

▲ 任景信認為，近年施政報告也十分強調科研，因此對於看好本港的創科發展前景，預計將來會有更多港產獨角獸企業。（文睿攝）

「2021香港資訊及通訊科技獎」於上月底公佈，其中數碼港更獲得近15年來最好的成績，數碼港分別有28間公司獲得7個類別的獎項。數碼港行政總裁任景信今（8日）向傳媒表示，今年的成積反映了，即使在疫情下，創科發展仍然取得相當大的進展，例如有傳統公司因疫情面臨限制，更願意接受和使用智慧生活相關的科技。

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任景信認為，近年施政報告也十分強調科研，因此對於看好本港的創科發展前景，預計將來會有更多港產獨角獸企業。

是次有不少獲獎公司的研發產品主要圍繞醫療科技，例如是由德柯斯科技研發的「Ambient 16智慧樂齡應用」、由Zero Dynamic Technology研發的「紅外三維脊柱及體態分析儀 Dr. Body Scan」和尖思科研所研發、應用於遠程診斷篩查和慢性病監測的候攜自助醫學成像等科研產品。

對於醫療科技的利潤相較其他科研項目低，任景信反而表示，對目前的創科前景和市道抱有樂觀態度，惟收支不平衡是所有初創企業也會面對的難題之一。他認為：「只要產品有賣點和技術成熟，絕不用擔心收益問題。」

濃說科技行政總裁兼創辦人鄭嘉泓亦補充，發展創科企業不應以收益為指標，反而應著重應用方面。

任景信更以研發智慧樂齡應用產品的初創德柯斯科技作例子，指其行政總裁兼創辦人陳逸超在創業之初，也遇到資金周轉的問題，曾經「刷爆了7張信用卡」。惟最後加入數碼港初創社群並透過其幫助，成功渡過難關。該初創今年已踏入第三年發展，更在是次比賽中獲得「智慧市民大獎」。

此外，探討如何突破現有的數碼娛樂界限，促進本地創科發展，數碼港將於12月10日至12日，一連三日舉辦「2021數碼娛樂領袖論壇」。

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記者：文睿