【保險市場】太保壽險香港獲發牌在港開業　港人為重點客戶

▲ 太保壽險香港行政總裁阮瑞芬（左四）表示，公司重點客戶暫時是本地人，但通關後亦歡迎內地客戶。

中國太保 （02601） 全資子公司中國太平洋人壽保險（香港）上月獲發牌，在港經營長期保險業務。公司冀成本港最佳客戶體驗的壽險公司，又指重點客戶暫時是本地人。

太保壽險香港行政總裁阮瑞芬表示，本港有逾70間壽險公司，市場競爭激烈。太保壽險香港的目標是成為本港最佳客戶體驗的壽險公司，具體策略包括要求所有負責理賠的員工具備輔導員資格。她又認為，本港養老福利薄弱，加上很多人都沒有生兒育女，故有需要為優雅養老作適當部署。至於目標客戶方面，她指重點客戶暫時是本地人，但通關後亦歡迎內地客戶。

產品明年1月正式發佈

阮瑞芬透露，公司現有40多人，會視乎銷售情況增加人手，目標是明年團隊人數增至70多人。除經中介人銷售較複雜的產品外，公司亦計劃推出可在網上銷售的簡單產品。不過，由於剛取得牌照，產品要待明年1月才正式發佈。她續指，產品將覆蓋退休養老、財富管理及健康保障範疇，有信心將來推出的產品具有頗多特點。

太保壽險總經理蔡強解釋，選擇在港開業是由於本港保險業具有國際化經驗及完善監管制度，而且本港消費者對保險產品的認識理性而多元，在港營運亦可更有效服務大灣區。

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記者﹕余倩敏