【理財熱話】花＄250請清潔工 徒手爬出10樓抹窗 嚇壞僱主

在家中抹窗一定要做足安全措施，稍一不慎隨時發生意外，上周一（11月29日）在內地寧夏中衛中寧縣，有一名葛先生花了200元人民幣（約250港元）聘請了2名清潔女工上門幫自己抹窗，可是兩人的抹法，令葛先生膽顫心驚。

從影片可見，清潔女工在沒有安全措施之下，直接爬出10樓抹窗。在狹窄的簷蓬上，女工戴上一對膠手套，一手抓住窗框借力，另一手抹窗，葛先生見狀立即勸說清潔女工返回屋內，「你要抓好，要不然你就下來，找甚麼工具擦。」，但遭到對方拒絕，更要求業主不要阻礙工作，她說：「你不管，我天天這樣抹窗。」

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受訪時，葛先生天生有畏高症，看到此情境嚇到魂飛魄散，坦言：「沒有保護措施的擦法，我是絕對不會再聘請了，真的太嚇人了。」

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此影片一出，引來網民討論，有人認為雇主看到這樣的情況，應該立刻叫停，這樣不負責的人，絕對不能雇用。「清潔女工不僅對自己的生命不負責，也對雇主不負責任。」、「看著都腿軟，我自己家3樓都不敢。」、「要嚴肅批評，告訴阿姨做好保護措施。」

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責任編輯：陳頌潔