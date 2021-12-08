未來十年總房屋供應目標維持43萬伙　陳帆︰市民買私樓須量力而為

政府發表《長遠房屋策略2021年周年進度報告》，報告指，未來十年總房屋供應目標，維持於大約43萬個單位。運輸及房屋局局長陳帆指出，現時房屋供應仍然緊拙，整體住宅樓價處於一般巿民難以負擔的水平，呼籲市民置業買私樓要量力而為。

陳帆表示，在2022/23至2031/32年度，十年總房屋供應目標為43萬伙，數字與去年相若。公私營房屋比例方面，兩種供應比例維持7:3比，當中公營房屋供應目標為30.1萬伙，而私營房屋供應目標則為12.9萬伙。報告指，政府覓得350公頃土地，可用以興建33萬個公營單位，數量足以滿足公營房屋供應目標30.1萬伙。當中預計有21萬伙為公屋或綠置居單位，而其餘9.1萬伙為其他資助屋屋。另外，單位總數的三分之一預計在五年內落成，另外三分之二則料於後五年落成。陳帆指，政府在土地供應方面下了相當多功夫，會加快壓縮造地時間，盡早向市民提供更多公營房屋。

一手方面，陳帆指，未來十年政府提供約170公頃土地，並透過賣地及鐵路物業招標等方式，為市場提供興建10萬伙單位的用地，強調政府有信心覓得足夠土地，在未來十年期滿足12.9萬伙供應目標。對於早前新世界倡議「私人居屋」計劃幫助市民置業，陳帆指政府歡迎有關發展，希望與有關集團保持接觸。此外，報告顯示，全港有逾12.7萬戶居於「不適切居所」，數字創下新高，被問及如何解決問題，陳帆說，最根本解決方法是造地及覓地建屋，又說如果土地供應充裕，希望能滿足市民「住大啲，住好啲」的期望。

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