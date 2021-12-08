  • 20°C
香港時間 : 20211208日 (三) 19:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

未來十年總房屋供應目標維持43萬伙　陳帆︰市民買私樓須量力而為

股樓投資 19:03 2021/12/08

分享：

政府發表《長遠房屋策略2021年周年進度報告》，報告指，未來十年總房屋供應目標，維持於大約43萬個單位。運輸及房屋局局長陳帆指出，現時房屋供應仍然緊拙，整體住宅樓價處於一般巿民難以負擔的水平，呼籲市民置業買私樓要量力而為。

陳帆表示，在2022/23至2031/32年度，十年總房屋供應目標為43萬伙，數字與去年相若。公私營房屋比例方面，兩種供應比例維持7:3比，當中公營房屋供應目標為30.1萬伙，而私營房屋供應目標則為12.9萬伙。報告指，政府覓得350公頃土地，可用以興建33萬個公營單位，數量足以滿足公營房屋供應目標30.1萬伙。當中預計有21萬伙為公屋或綠置居單位，而其餘9.1萬伙為其他資助屋屋。另外，單位總數的三分之一預計在五年內落成，另外三分之二則料於後五年落成。陳帆指，政府在土地供應方面下了相當多功夫，會加快壓縮造地時間，盡早向市民提供更多公營房屋。

一手方面，陳帆指，未來十年政府提供約170公頃土地，並透過賣地及鐵路物業招標等方式，為市場提供興建10萬伙單位的用地，強調政府有信心覓得足夠土地，在未來十年期滿足12.9萬伙供應目標。對於早前新世界倡議「私人居屋」計劃幫助市民置業，陳帆指政府歡迎有關發展，希望與有關集團保持接觸。此外，報告顯示，全港有逾12.7萬戶居於「不適切居所」，數字創下新高，被問及如何解決問題，陳帆說，最根本解決方法是造地及覓地建屋，又說如果土地供應充裕，希望能滿足市民「住大啲，住好啲」的期望。

延伸閱讀︰CAINE HILL示範單位曝光　278呎一房套慳位有玄機　天花板暗藏儲物空間【下一頁

    點擊圖片放大
    +14
    +13

同場加映︰【溫股知新】見底五指標 商湯招股了

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

旺角豉油街新盤命名雋薈SOYO　僅設開放式單位　最大228呎　地盤原由鄧成波家族持有
今日
旺角豉油街新盤命名雋薈SOYO　僅設開放式單位　最大228呎　地盤原由鄧成波家族持有
CAINE HILL示範單位曝光　278呎一房套慳位有玄機　天花板暗藏儲物空間
今日
CAINE HILL示範單位曝光　278呎一房套慳位有玄機　天花板暗藏儲物空間
堅持買樓齡40年單幢樓　上車客為住市區　花430萬到長沙灣置業
今日
堅持買樓齡40年單幢樓　上車客為住市區　花430萬到長沙灣置業

你可能感興趣

旺角豉油街新盤命名雋薈SOYO　僅設開放式單位　最大228呎　地盤原由鄧成波家族持有
今日 16:44
旺角豉油街新盤命名雋薈SOYO　僅設開放式單位　最大228呎　地盤原由鄧成波家族持有
CAINE HILL示範單位曝光　278呎一房套慳位有玄機　天花板暗藏儲物空間
今日 16:39
CAINE HILL示範單位曝光　278呎一房套慳位有玄機　天花板暗藏儲物空間
堅持買樓齡40年單幢樓　上車客為住市區　花430萬到長沙灣置業
今日 18:03
堅持買樓齡40年單幢樓　上車客為住市區　花430萬到長沙灣置業
私人屋苑 公屋 居屋 運輸及房屋局 陳帆

上一篇文章

恒基508億奪中環地王　出價較另一標書高137億

下一篇文章

【AAPL】看好AR眼鏡自動駕駛汽車等新產品　大摩上調蘋果目標價至200美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【樓市熱話】家庭主婦成「大業主」 一棟大廈擁多個單位 細問原來另有目的
【樓市熱話】家庭主婦成「大業主」 一棟大廈擁多個單位 細問原來另有目的
新世界倡建「私人居屋」市價五折出售　首期最平13.5萬　冀助年輕人上車
新世界倡建「私人居屋」市價五折出售　首期最平13.5萬　冀助年輕人上車
【家居裝修】80後爸爸擲85萬豪裝925呎單位 輕奢風家居宴請朋友絕不失禮
【家居裝修】80後爸爸擲85萬豪裝925呎單位 輕奢風家居宴請朋友絕不失禮
【職場熱話】兩上司開會談不攏 女方「拉大隊走人」 男方只說一句 實習生尷尬就範
【職場熱話】兩上司開會談不攏 女方「拉大隊走人」 男方只說一句 實習生尷尬就範
【理財熱話】天降橫財！英稅務署匯錯錢 一覺醒來帳戶多800萬 英婦提心吊膽一年
【理財熱話】天降橫財！英稅務署匯錯錢 一覺醒來帳戶多800萬 英婦提心吊膽一年
【有相睇】未賣樓先移民　委託家人放盤　企理三房470萬沽
【有相睇】未賣樓先移民　委託家人放盤　企理三房470萬沽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款