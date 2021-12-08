  • 20°C
香港時間 : 20211208日 (三) 19:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】 信義能源獲高盛首予「買入」 股價反彈8.5%

股樓投資 18:54 2021/12/08

分享：

高盛發表研究報告指，料信義能源（03868）業務複合增長快，首次予其「買入」評級，目標價6.1元。大行唱好下，信義能源今日（8日）股價高見4.34元，至收市報4.32元，大升8.5%。

【異動股】 中國燃氣半年少賺19% 遭券商大削目標價【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

該行指，信義能源為信義光能（00968）旗下企業，為純太陽能發電營運商，具有穩健的資產組合，經營效率高。該行認為，信義能源未來有望透過併購來自母企及第三方的新項目，加上旗下電網「平價」項目增加下，料盈利在2021至2025年有望年均複合增長至20%水平，收入及發電量的年均複合增長則分別為18%及21%。

同場加映﹕【溫股知新】見底五指標 商湯招股了

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

信義能源控股（03868） 經濟 異動股 買入 信義光能（00968）

上一篇文章

【AAPL】看好AR眼鏡自動駕駛汽車等新產品　大摩上調蘋果目標價至200美元

下一篇文章

【樓市熱話】港女擬與兄夾錢買樓 各拿100萬作首期 目標600萬粉嶺樓 擔心一人供款感猶豫

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【樓市熱話】家庭主婦成「大業主」 一棟大廈擁多個單位 細問原來另有目的
【樓市熱話】家庭主婦成「大業主」 一棟大廈擁多個單位 細問原來另有目的
新世界倡建「私人居屋」市價五折出售　首期最平13.5萬　冀助年輕人上車
新世界倡建「私人居屋」市價五折出售　首期最平13.5萬　冀助年輕人上車
【家居裝修】80後爸爸擲85萬豪裝925呎單位 輕奢風家居宴請朋友絕不失禮
【家居裝修】80後爸爸擲85萬豪裝925呎單位 輕奢風家居宴請朋友絕不失禮
【職場熱話】兩上司開會談不攏 女方「拉大隊走人」 男方只說一句 實習生尷尬就範
【職場熱話】兩上司開會談不攏 女方「拉大隊走人」 男方只說一句 實習生尷尬就範
【理財熱話】天降橫財！英稅務署匯錯錢 一覺醒來帳戶多800萬 英婦提心吊膽一年
【理財熱話】天降橫財！英稅務署匯錯錢 一覺醒來帳戶多800萬 英婦提心吊膽一年
【有相睇】未賣樓先移民　委託家人放盤　企理三房470萬沽
【有相睇】未賣樓先移民　委託家人放盤　企理三房470萬沽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款