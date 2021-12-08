【異動股】 信義能源獲高盛首予「買入」 股價反彈8.5%

高盛發表研究報告指，料信義能源（03868）業務複合增長快，首次予其「買入」評級，目標價6.1元。大行唱好下，信義能源今日（8日）股價高見4.34元，至收市報4.32元，大升8.5%。

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該行指，信義能源為信義光能（00968）旗下企業，為純太陽能發電營運商，具有穩健的資產組合，經營效率高。該行認為，信義能源未來有望透過併購來自母企及第三方的新項目，加上旗下電網「平價」項目增加下，料盈利在2021至2025年有望年均複合增長至20%水平，收入及發電量的年均複合增長則分別為18%及21%。

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記者：郭秀慧