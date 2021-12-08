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【2022年部署】花旗予恒指2022年底目標28000點 推薦6隻港股為明年首選

股樓投資 19:48 2021/12/08

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花旗發表2022年亞太區投資展望報告。其中該行對內地及本港給予「中性」評級，把恒指明年底目標定於28000點。同時，該行預測MSCI亞太區(日本以外)指數至明年年底回報約9%。花旗相信，內地經濟和商業活動自疫情復甦，加上通脹高企，都利好石油、天然氣及科技硬件相關股。

【騰訊700】騰訊推出全新發行商品牌Level Infinite 面向全球遊戲玩家   詳情請看【下一頁

近期內地提倡共同富裕，花旗認為，共同富裕有利提高出生率及改善人口老化的現象，並且有助解決經濟發展不平衡等緊張關係。該行相信，新趨勢利好旅遊、運動服裝、保險、交通和清潔能源板塊。至於受累這現象的板塊，則包括地產、教育及醫療保健等。花旗同時推薦2022年6大首選港股，覆蓋金融、消費及新能源等行業。

花旗2022年6大首選港股名單：

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【2022年部署】建銀國際料港股明年先高後低 恒指最高見28600點 推薦10大焦點股  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

友邦保險（01299） 港股

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