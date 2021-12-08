恒基508億奪中環地王　出價較另一標書高137億

中環新海濱三號商業地王，早前由恒地（00012）以508億元奪得，地價打破全港賣地史的紀錄。發展局發言人當時說，恒地無論在地價或設計組別中得分均是最高，取得總分100分。值得留意的是，只有兩份標書（包括中標的恒地）在價格建議和非價格建議兩方面均符合政府要求，而發展局今日（8日）以不記名方式公布該份標書資料。該標書總評分為84.86分，出價為371.09億元。換言之，恒地的出價較另一標書的投標金額，高出136.91億元，即約37%。

落選標書設計模擬圖

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發展局指，是次招標共接獲6份標書，所有標書在非價格建議方面均合格，惟其中4份標書出價均低於政府於截標當日所訂定的底價。恒基集團主席李家誠早前透露，上述項目投資額630億元，以締造成香港最具標誌的世界級地標建築，而集團亦有信心該項目可帶來理想回報。

資料顯示，上述新海濱三號商業地王於今年6月截標，結果由恒基奪地，其餘入標發展商包括長實（01113）、新地（00016）、而九龍倉置業（01997）夥拍港鐵（00066）及華懋集團合資、信和（00083）則夥拍招商局置地（00978）及鷹君（00041）競投。

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