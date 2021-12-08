▲ 【Bitcoin】調查：超過3成港人持有或使用加密貨幣 更有意因此轉換主要往來銀行

隨著更多企業接受虛擬貨幣支付，以比特幣（Bitcoin）為主等的加密貨幣近年逐漸打入主流支付。最新一項研究更發現，91%港人對加密貨幣都有所認識，當中近三分一人更曾經使用或投資加密貨幣。

Visa（美：V）發布全球調查「加密貨幣現象：消費者態度與使用情況」結果，發現所有受訪的財務決策者都對加密貨幣有所認識，其中94%全球受訪者對加密貨幣有認知，而香港的比率亦絕對不遜色，多達91%港人對加密貨幣有認識。

63%港人過去一年更多使用加密貨幣

在已經對加密貨幣有認識的港人之中，約三分一人已持有或使用加密貨幣，當中大部分人（63%）表示他們對加密貨幣的使用在過去一年有所增長。

至於啟發更多使用加密貨幣的原因，原來與港人想參與「未來的金融方式」（43%），以及令投資組合更多元化（32%）有關。

同時，更多人願意因加密貨幣服務或產品的提供，而轉換主要往來銀行。有三分一受訪港人表示，可能或很有可能在未來12個月內，將主要的往來銀行切換至提供加密貨幣相關產品的銀行。

Visa與LRW合作，通過收集今年7月14日至26日，在美國、德國及阿根廷的9個焦點小組及10次深度訪談、8月25日至9月13日在阿根廷、澳洲、巴西、德國、香港、南非、美國及英國收集的6,430份網上調查回覆。 單計香港，共有797人接受調查。

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