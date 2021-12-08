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【App吸金力創新高】報告：2021年蘋果App Store收入　接近Google Play兩倍

科技 19:26 2021/12/08

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儘管面對新冠肺炎疫情，蘋果（Apple）及Google應用程式商店的收入仍然保持增長。據國際市場研究機構Sensor Tower最新報告顯示，2021年應用程式用戶支出再創新高，達到1,330億美元（約1.03萬億港元），較去年增長20%。

值得注意的是，蘋果App Store今年度的收入，更是接近兩倍的Google Play商店收入。根據報告數據，App Store今年的收入達到851億美元（約6,636億港元），比去年同期增長17.7%；Google Play商店在今年的收入大約為479億美元（約5,840億港元），比去年同期增長23.5%。

【蘋果更新】唔怕影相跳掣！iOS 15.2 RC版新登場　增快速切換微距開關

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而短片平台TikTok更登上今年最吸收的應用程式榜首，TikTok僅在今年6月的收入已達到30億美元（約234億港元）。TikTok不論在蘋果App Store上的下載量或整體下載量，均穩居第一位。

除了TikTok之外，YouTube、Tinder以及新登場的Disney+等應用程式，也推動了整體手機App市場收入的增長。

【年度回顧】Google香港2021年度搜尋榜出爐　MIRROR、本地運動員上榜

責任編輯：張寶燕

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