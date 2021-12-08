【快手 1024】 快手團隊計劃年底前完成轉型 傳將裁員30%

據內媒引述消息指，快手（01024）正進行新一輪裁員。早前有快手員工於網上平台發文，指除了績效不彰的員工外，年薪百萬的中階主管也在此輪裁員名單上，預期裁員幅度達到30%，亦有指目前整體裁員幅度達到10%至15%。

【阿里巴巴 9988】 阿里巴巴業務團隊重組 【見下頁】

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報道指，北京、上海、廣州及深圳四地商業化團隊計劃將在年底前完成轉型，其中部分業務將被取消，剩餘的業務綫將在年底前將辦公地點轉移至杭州，而目前裁員補償方案尚未談妥，此次裁員為年底優化一部分。

快手股價自6月底由200元水平暴跌，一度低見65.75元，短短個半月時間，跌幅近7成。快手今日（8日）收報86.25元，升0.2%，成交額13.8億元。

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記者：郭秀慧