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【理財熱話】 澳洲10歲女靠賣玩具 月賺160萬元 有望5年後退休

理財智慧 09:00 2021/12/09

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10歲的你在做甚麼？看卡通片、玩玩具，或去主題樂園遊玩，但在澳洲有一名10歲的女孩名叫柯蒂絲（Pixie Curtis），年紀輕輕的她在今年5月與母親共同創立一間玩具公司名叫Pixie's Fidgets，一個月已賺取了20萬美元（約160萬港元），成為一時佳話。 她母親直言「只要女兒願意，15歲就可以退休！」

根據英媒周日（5日）報道，柯蒂絲的母親是澳洲知名公關杰森科（Roxy Jacenko），父親Oliver Curtis亦為銀行家。在2011年女兒剛出生時，母親以女兒的名字創立了髮飾品牌Pixie's Bows，推出不同款式的蝴蝶結、髮帶等飾品。

    點擊圖片放大
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受母親的啟發，柯蒂絲與母親在今年5月再創立另一間公司，名為「Pixie's Fidgets」售賣玩具、遊戲和兒童用品。在母親負責行銷下，當Pixie's Pix推出時，第一個月就賺了20萬美元（約160萬港元），並在48小時內售罄。其中柯蒂絲創造了大熱「Pop It」的減壓玩具，深受小朋友歡迎。它用矽膠板製造、有不同形狀選擇，和色彩繽紛，當你按壓時會發出輕微的「Pop」聲，具釋放壓力。

【理財智慧】從中概股美國退市 再考慮在港上市 睇下有咩投資機遇  【下一頁

柯蒂絲計劃今年聖誕節買新衣服給母親、帶母親去弄新髮型當作回報，並計劃一家人往斐濟渡假。根據玩具公司首月營利，加上她在社交平台發布贊助的帖子、分享會及其他額外收入，估計2間公司十年後市值可達2,100萬美元（約1.63億港元），難怪母親笑言若果女兒願意，15歲退休就無問題。

 

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責任編輯：陳頌潔

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