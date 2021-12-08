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【消費熱話】英皇全新旗艦戲院 12月9日進駐時代廣場

理財智慧 18:23 2021/12/08

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英皇戲院近年積極擴展業務版圖，旗下香港第七間戲院──英皇戲院（銅鑼灣時代廣場），於 2021 年 12 月 9 日在銅鑼灣地標時代廣場正式開張新戲院共佔三層，設有 5 間獨立 影院，包括 300 個座位及 151 個座位的杜比全景聲 (Dolby Atmos) 影院，全院共 917 個座位，為銅 鑼灣區內最大型戲院。

【內房危機】10月合約銷售跌幅擴大 穆迪料內地樓價將進一步下跌【下一頁

全新戲院大至觀影設備，大堂等候區，小至購票服務到座椅設計，都下了不少功夫，期望為觀眾帶來全新體驗，作為全港首間全年網上購票 「零」手續費的院線。觀眾只須掃描電子戲票上的二維碼 (QR Code) 即可輕鬆入場，毋須排隊取得實 體票或購票，既方便又環保。同時，戲院所有座椅皆配備無線充電設備，觀眾只需將手機放在前方椅背，即可一邊專心看戲、一邊為手機充電。

 

至於在觀影設備方面，戲院全部使用 4K 影院投映系統，其中 3 號院及 5 號院更設有杜比全景聲系統 (Dolby Atmos)，分別設有 36 路及 48 路揚聲器，令聲音從不同方向產生，包括頭頂上方，營造出異常清晰、飽滿、細緻而有深度的音效。

 

為慶祝英皇戲院登陸銅鑼灣時代廣場，在 2021 年 12 月 31 日或之前，首 3,000 名憑優惠碼 【CHEERS】 經英皇戲院網站或手機 App 成功登記之 VIP 會員，即享限定禮遇。(優惠詳情請參閱英皇戲院網站)

【職場熱話】打工仔原通過試用期 後遭公司反悔解僱 一個月通知期竟變日薪感無奈【下一頁

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記者: 鄭日棱

文娛藝術 銅鑼灣 電影院 時代廣場

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