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【快手1024】快手傳年底裁員　部分地區業務線被取消

新經濟追蹤 18:15 2021/12/08

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【快手1024】快手傳年底裁員　部分地區業務線被取消

內地短片社交平台快手 （01024） 傳出年底裁員。內地傳媒引述快手員工指，快手年底將完成北京、上海、廣州和深圳的商業化團隊轉型，部分業務線將被取消，剩餘業務線會在12月底將辦公地點調至杭州，引述「不願意去杭州的員工都在等待離職」。

報道續引述指，目前快手尚未談妥離職補償方案，除業務轉型而裁員，據報快手也會在年底裁走效績持續不達標的員工，有關做法在內地大型科技企業並不少見。

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備【按此即睇】 

有快手員工在社交平台指，是次裁員不止底層員工，也涉及部分非技術的高管團隊，有傳聞更指裁員幅度達一成以上。快手目前未回應有關報道和傳聞。

據快手中期報告和招股書資料，快手於今年6月底有27,125名全職僱員，較去年底21499人大增逾500人，而2020年6月底更只有16,387人。快手表示，員工主要在北京總部及成都、武漢、 無錫、天津及其他城市工作。

晉達特約：ESG投資漸成主流　從減碳趨勢尋機遇（立即收看） 

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