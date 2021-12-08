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Google 香港 2021 年度搜尋榜新鮮出爐 消費券成為港人最關注議題 MIRROR「盧瀚霆」、「何詩蓓」及「張家朗」入熱搜關鍵字前三甲

理財智慧 18:15 2021/12/08

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不少人遇上問題，都會愛上網找尋答案及查閱資訊，Google 香港今天（周三；8日）公布 2021 年度搜尋榜。Google 搜尋趨勢主要反映過去一年香港人關心的話題，其中政府推出的刺激本地消費措施「消費券登記」成為今年熱搜關鍵字第一位。疫情以外，香港人也積極地搜尋奧運及運動員的資訊，今年新設的熱搜運動員榜首由出戰東京奧運游泳項目並獲獎的「何詩蓓」奪得。

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今年政府發放的消費券成為香港人最關注的議題，「消費券登記」登上年度熱搜關鍵字及熱搜本地頭條的第一位。其他與疫情相關的搜尋包括「疫苗預約」、「安心出行」、「疫苗抽獎」等亦上榜。

 

在奧運期間，本地運動員及團隊展示出無比毅力及決心，香港人也全情投入，搜尋有關資訊及跟貼比賽日程，「奧運」順利地登上熱搜關鍵字及熱搜本地頭條的第二位，屢創佳績的運動員及教練包括「何詩蓓」、「 張家朗」、「李慧詩」也在熱搜本地話題人物及熱搜運動員榜上有名。

金融投資也受港人關注，政府推出的通脹掛鉤債券「iBond 2021」成為今年熱搜財經話題的首位，與金融科技或科技行業的資訊如「比特幣價格」、新股「快手」、「GME股價」、「Tesla 股價」、非同質化代幣「NFT」等也是港人熱搜。

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熱搜本地話題人物中還有「光纖之父」高錕，Google 早前亦曾推出動畫 Doodle 紀念他對互聯網發展的偉大貢獻。

 

國際熱話方面，「奧運」以外，港人也關注網上遊戲「Popcat」，成為熱搜國際頭條第二位。

【人氣搜尋】雅虎香港公佈2021年「Yahoo全年搜尋人氣榜」 東京奧運成搜尋關鍵字第8名 男團MIRROR成娛樂圈搜尋第2位，詳見【下一頁

 

娛樂及流行文化方面，今年成為全城最關注的娛樂名人非 MIRROR 莫屬，「盧瀚霆」、「MIRROR」 及「姜濤」分別登上熱搜本地娛樂名人頭三位。

 

本地創作的傳記電影「梅艷芳」登上熱搜電影第一位，女主角「王丹妮」亦登上熱搜本地娛樂名人第四位，這部電影也是近幾年來首部登上香港年度熱搜電影榜首的港產片。

 

在劇集及節目方面，全球熱爆的「魷魚遊戲」以及改編自日本同名電視劇於 ViuTV 播放的港版「大叔的愛」則分別成為今年熱搜節目的榜首及第二位。

【室內設計】18年舊居了無生氣　花80萬裝修680呎單位　拆走雜物房客廳煥然一新　小改動解決風水「衝煞」問題，詳見【下一頁

疫情下大家多了留在家，不少人透過 Google 搜尋及 YouTube 影片學習新事物、尋找新意。宅度假繼續成為不少人在港消閒的選擇，出發前不少人會在 Google 搜尋一下最新優惠、食玩資訊、評價、影片，甚或打卡景點，這些都是必不可少的準備功夫，今年港人熱搜的酒店包括「香港迪士尼樂園酒店」、「香港文華東方酒店」和「香港海洋公園萬豪酒店」。

 

選擇在家下廚的人，也會常常搜尋新食譜及煮法，Google 搜尋趨勢就顯示「蘿蔔糕」、「年糕 」及「羊腩煲」成為今年熱搜食譜，而「龍蝦」、「豆腐」及「蘿蔔」則是熱搜食材。

 

不少人也會直接使用 Google 搜尋中輸入某字詞或字句獲取翻譯，今年成為熱搜英譯中首位的是宅度假「staycation」。另熱搜英譯中及熱搜中譯英排行榜上仍有不少與疫情相關，包括「Sinovac」、「vaccine」、「pandemic」、「jab」、「科興疫苗」、「復必泰疫苗」、「限聚令」、「隔離」等。

 

熱搜潮語方面，「世一」名符其實地成為今年榜上第一名，而新興起的「NFT」則跟隨其後。

疫情下港人理財心態起大變化 理財相關文章瀏覽量爆升逾9.5倍 欠薪資訊關注度原來最高，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

 

Google Mirror 大叔的愛 疫苗 姜濤 李慧詩 張家朗 酒店 金融 Fintech

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