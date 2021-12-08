【潛力股精選】孫運喜：中交建（01800） 股市 18:05 2021/12/08 分享： 基建股近日造好，《iMoney》主編今日推介中交建 （01800） ，指此股技術走勢不俗，立即點擊看買賣策略！ *重溫《ET講股通》足本版：孫運喜：考驗時刻【按此速睇－附Time code】* 欄名 : 潛力股精選 相關文章 【潛力股精選】陳偉聰：中集安瑞科 （03899） 今日 【潛力股精選】陳偉聰：中集安瑞科 （03899） 【潛力股精選】孫運喜：越秀服務（06626） 2021/12/07 【潛力股精選】孫運喜：越秀服務（06626） 【潛力股精選】梁耀康：中信證券（06030） 2021/12/06 【潛力股精選】梁耀康：中信證券（06030） 【潛力股精選】本周6隻潛力股一次過睇晒 2021/12/03 【潛力股精選】本周6隻潛力股一次過睇晒 【潛力股精選】梁耀康：港交所（00388） 2021/12/03 【潛力股精選】梁耀康：港交所（00388） 你可能感興趣 【潛力股精選】陳偉聰：中集安瑞科 （03899） 今日 17:35 【潛力股精選】陳偉聰：中集安瑞科 （03899） 【潛力股精選】孫運喜：越秀服務（06626） 17:27 2021/12/07 【潛力股精選】孫運喜：越秀服務（06626） 【潛力股精選】梁耀康：中信證券（06030） 18:15 2021/12/06 【潛力股精選】梁耀康：中信證券（06030） 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】陳偉聰：中集安瑞科 （03899） 今日 【潛力股精選】陳偉聰：中集安瑞科 （03899） 【潛力股精選】孫運喜：越秀服務（06626） 2021/12/07 【潛力股精選】孫運喜：越秀服務（06626） 【潛力股精選】梁耀康：中信證券（06030） 2021/12/06 【潛力股精選】梁耀康：中信證券（06030） 【潛力股精選】本周6隻潛力股一次過睇晒 2021/12/03 【潛力股精選】本周6隻潛力股一次過睇晒 【潛力股精選】梁耀康：港交所（00388） 2021/12/03 【潛力股精選】梁耀康：港交所（00388） 孫運喜 基建股 基建