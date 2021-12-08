  • 20°C
香港時間 : 20211208日 (三) 18:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【潛力股精選】孫運喜：中交建（01800）

股市 18:05 2021/12/08

分享：

基建股近日造好，《iMoney》主編今日推介中交建 （01800） ，指此股技術走勢不俗，立即點擊看買賣策略！

*重溫《ET講股通》足本版：孫運喜：考驗時刻【按此速睇－附Time code】*

欄名 : 潛力股精選

相關文章

【潛力股精選】陳偉聰：中集安瑞科 （03899）
今日
【潛力股精選】陳偉聰：中集安瑞科 （03899）
【潛力股精選】孫運喜：越秀服務（06626）
2021/12/07
【潛力股精選】孫運喜：越秀服務（06626）
【潛力股精選】梁耀康：中信證券（06030）
2021/12/06
【潛力股精選】梁耀康：中信證券（06030）
【潛力股精選】本周6隻潛力股一次過睇晒
2021/12/03
【潛力股精選】本周6隻潛力股一次過睇晒
【潛力股精選】梁耀康：港交所（00388）
2021/12/03
【潛力股精選】梁耀康：港交所（00388）

你可能感興趣

【潛力股精選】陳偉聰：中集安瑞科 （03899）
今日 17:35
【潛力股精選】陳偉聰：中集安瑞科 （03899）
【潛力股精選】孫運喜：越秀服務（06626）
17:27 2021/12/07
【潛力股精選】孫運喜：越秀服務（06626）
【潛力股精選】梁耀康：中信證券（06030）
18:15 2021/12/06
【潛力股精選】梁耀康：中信證券（06030）

最新專欄文章 更多

【潛力股精選】陳偉聰：中集安瑞科 （03899）
今日
【潛力股精選】陳偉聰：中集安瑞科 （03899）
【潛力股精選】孫運喜：越秀服務（06626）
2021/12/07
【潛力股精選】孫運喜：越秀服務（06626）
【潛力股精選】梁耀康：中信證券（06030）
2021/12/06
【潛力股精選】梁耀康：中信證券（06030）
【潛力股精選】本周6隻潛力股一次過睇晒
2021/12/03
【潛力股精選】本周6隻潛力股一次過睇晒
【潛力股精選】梁耀康：港交所（00388）
2021/12/03
【潛力股精選】梁耀康：港交所（00388）
孫運喜 基建股 基建

上一篇文章

【電子支付】易付達：消費券公佈後裝機商戶數目大增4倍

下一篇文章

財經台今日精選（2021年12月8日）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】歐股個別發展　道指期貨升54點、納指期期升0.4%（不斷更新）
【美股期貨】歐股個別發展　道指期貨升54點、納指期期升0.4%（不斷更新）
【新股IPO】商湯集團0020今日起招股　入場費4030.2元、引入9基投（第三版）
【新股IPO】商湯集團0020今日起招股　入場費4030.2元、引入9基投（第三版）
【恒大3333】恒大8%升幅幾全失　許家印親領風險化解委員會　成員涉越秀、中國信達等高層
【恒大3333】恒大8%升幅幾全失　許家印親領風險化解委員會　成員涉越秀、中國信達等高層
【港股北水+夜期】北水連續11日吸資　淨流入美團快手　夜期升23點（不斷更新）
【港股北水+夜期】北水連續11日吸資　淨流入美團快手　夜期升23點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里美股未跟足港升勢　夜期收市升62點越24000關（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里美股未跟足港升勢　夜期收市升62點越24000關（不斷更新）
【新股IPO】商湯集團0020孖展暫錄16.7億超購近2倍　出現輕微抽飛、所有上市前投資者股份均有六個月禁售期（不斷更新）
【新股IPO】商湯集團0020孖展暫錄16.7億超購近2倍　出現輕微抽飛、所有上市前投資者股份均有六個月禁售期（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款