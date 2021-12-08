【MIRROR 5G Plan】 Csl. 5G x MIRROR 第二擊 新推18款新卡 加設鏡仔AR互動新打卡點

MIRROR的廣告無處不在，csl上月推出的 5G x MIRROR企劃掀起鏡份們上台換卡熱潮。自推出數星期後，大眾反應熱烈，尤其當中首創的csl. 5G x MIRROR企劃《Experience the World Differently》，當中鏡頭辨認圖像的嶄新擴增實境（AR，Augmented Reality）體驗，更顛覆了大眾對AR體驗的印象。

為了讓全港市民能夠體驗csl. 5G x MIRROR突破傳統的AR技術，csl.宣布推出第二擊，在銅鑼灣SOGO對面掛上全港首個csl. x MIRROR AR動態戶外廣告招牌。市民只須下載csl. 5G Lens app及登記成為用戶，進入MIRROR專區並透過手機鏡頭掃描csl. x MIRROR AR動態戶外廣告招牌上的圖像，可即時將MIRROR成員從靜態圖像變成動態影片。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

此外，csl.更推出全港首款csl. x MIRROR 12子AR限量海報。大家除可透過csl. 5G Lens app掃描海報的圖像，將MIRROR成員從靜態圖像變成動態影像。鏡粉們想要海報就要留意啦，由即日起至2022年1月15日期間，現有csl客戶只需透過csl App成功推薦朋友登記並啟用指定服務計劃，可獲全港首款csl. x MIRROR 12子 AR限量海報乙張。海報數量有限，送完即止。

第一擊掀起了鏡粉們的換卡潮，而稍早前公司亦已預告陸續有來。大家終於等到了，第二擊推出了全新18款珍藏卡，包括充滿冬日氣氛的12款MIRROR珍藏卡及萬眾期待的第二批6款AR珍藏卡。即日起可於全線csl.專門店推出，延續大家對csl x MIRROR限量珍藏卡的期待。

此外，csl.將亦於2021年12月9日至2022年1月7日（早上11時至晚上9時）於時代廣場6樓616號舖舉辦《csl. 5G x MIRROR冬日Pop-Up Gallery》，特設聖誕裝飾點綴，並將展出MIRROR成員巨型海報、一系列限量珍藏品，以及MIRROR AR互動打卡點。

另自12月9日起，csl.銅鑼灣旗艦店（怡和街22號地下1及2號舖）、旺角旗艦店（西洋菜南街2J-2Q新江大樓地下8號舖）及io.t by HKT專門店（柯士甸道西一號圓方二樓2001A號舖）將設MIRROR AR互動打卡點，只需100 Club積分即可與偶像逐一打卡。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正