【電子支付】易付達：消費券公佈後裝機商戶數目大增4倍

▲ 電子支付服務供應商易付達（亞洲）（eftPay）指，消費券及疫情有助公司業務發展。圖為公司主席及行政總裁勞俊傑。

電子支付服務供應商易付達（亞洲）（eftPay）指，消費券及疫情有助公司業務發展。eftPay市場總監羅嘉麗透露，消費券公佈前後，裝機商戶數目大增4倍，反映消費券有助推動本港電子支付。

她續指，eftPay主力經營電子支付系統，目前線下電子支付服務市佔率為6成。由於疫情後開始有中小企客戶查詢線上支付服務，故去年起開拓該業務。甚至向有需要商戶提供線上電商平台，商戶將商品上架即可展開線上業務，毋須自行架設平台。

與平安壹賬通銀行展開策略夥伴關係

eftPay主席及行政總裁勞俊傑指，公司主要服務中小企商戶，除主要業務電子支付服務外，亦有與各方合作，為中小企商戶提供各種增值服務。勞俊傑表示，早前與虛擬銀行平安壹賬通銀行展開策略夥伴關係，eftPay的中小企客戶可向後者申請貸款，eftPay則利用手上的交易大數據對申請商戶作信貸評分，以助平安壹賬通銀行審核貸款。

與此同時，eftPay最近亦伙拍新加坡先享後付品牌Atome，於支付系統中向中小企商戶增設該服務選項，以供中小企商戶的零售客戶消費時選用，作分期付款。另外，eftPay亦與各地電子錢包合作，在現有支付系統中加入不同電子錢包，冀通關後便利來港遊客使用電子支付消費。

相關文章﹕

【電子支付】許正宇：電子支付普及 電子錢包收費勢趨降、有利商戶

【電子消費券】陳茂波：消費券不設最低消費、不可額外收費 電子支付平台新增220萬用戶

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

記者﹕余倩敏