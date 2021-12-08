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【內房危機】 佳兆業停牌 待發內幕消息 或成本周第二家違約大型內房

股樓投資 18:01 2021/12/08

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陷入債務危機的佳兆業（01638）今日（8日）早上9時起停牌，公司未解釋原因，僅稱待刊發內幕消息的公告。佳兆業停牌前報0.92元。

【內房股】 憧憬人行降準及「房住不炒」不再 內房股集體走高【見下頁

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據《彭博通訊社》引述佳兆業的債權人消息指，他們尚未收到4億美元周二（7日）到期的美元債兌付款，而根據募集說明書，該筆債券的本金兌付沒有寬限期，因此佳兆業有可能成為本周第二家違約的中國大型房企。

日前傳出，佳兆業旗下廣州有7、8個樓盤出現停工、延期交付，以及欠薪等問題。有報道引述業內人士指，上述現象的根本原因是集團資金鏈出現問題。

同場加映﹕【溫股知新】見底五指標 商湯招股了

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記者：郭秀慧

佳兆業集團（01638） 經濟 停牌

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堅持買樓齡40年單幢樓　上車客為住市區　花430萬到長沙灣置業

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