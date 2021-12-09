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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】大嶼山HKUTML山賽跑山友齊齊食魚 一星級太平山頂行山路線合家歡最啱

名人薈萃 08:02 2021/12/09

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最近好多人走咗去大嶼山行山，有種說法指大東山睇芒草的人多過旺角，不過個人認為要避開人潮並不難，只要早點起床十點前上去，當然隨著天氣漸冷，早起的難度似乎愈來愈大。

講到大嶼山，不知道去年大家去年有沒有跑「我哋真係好鍾意食魚」HKUTML虛擬跑山賽事，今年賽事已經展開，由12月初至2月底舉行，全港市民免費參加。今年除了去年九條路線之外，還有三條新的跑山路線，均由梅窩出發，包括：

1. 魚虎添翼 – 由梅窩經稔樹灣愉景灣上老虎頭再落白芒東涌，全長18.7公里，總攀升800米，中間可以經過近期大熱十字牌鮮奶發地熙篤會聖母神樂院，輕鬆郊遊首選。

魚虎添翼路線 （圖片：HKUTML facebook專頁）

2. 魚腩半馬 - 由梅窩到石璧水塘，主要經嶼南路及鳳凰徑，經貝澳長沙塘福及水口，全長21.5公里，總攀升約600米，沿途石屎路為主，當跑半馬就最啱。

魚腩半馬路線 （圖片：HKUTML facebook專頁）

3. 大魚薄切 – 由梅窩到大澳，途經二東大東鳳凰昂坪羗山及靈會山，全長26.2公里，總攀升1800米，唔少行過靈會山的朋友，都會發覺該一帶的芒草比起大東二東一點也不輸蝕，大家不妨過去行行吓望望。

大魚薄切路線 （圖片：HKUTML facebook專頁）

有關比賽路線及詳情，可以參閱HKUTML facebookinstagram網站。

如果想行山或跑山再入門簡單一點，又唔想走入大嶼山咁遠，小弟最近行過一條路線都不錯，相信住中西區行開山的朋友都不會陌生，在此簡單介紹一下。先由香港大學近旭龢道出口出發，沿著克頓道晨運徑行近三公里就可以直上山頂，如果想練跑斜路，這條路比早前介紹的舊山頂道還要舒服一點。

去到龍虎山旁另有山路可供選擇，山路為健身徑有較多梯級，中間會經過全長約0.4公里的松林砲台歷史徑，可以看到逾百年的歷史遺跡。位於全港面積最細的龍虎山郊野公園山丘上之松林砲台，建於1903年，原來的砲床、指揮台及多座掩蔽體保存得相當完整。砲台在1936被改建為高射砲陣地，所使用的高射砲，更在兩次大戰被英國陸軍和皇家海軍廣泛使用，砲台於日軍侵港期間多次受到空襲，在 1941年12月守軍指揮部決定放棄砲台，從此完成歷史任務。

大家參觀戰時遺跡時，緊記部分建築物已存在超過一個世紀，因此不要攀爬建築物及進入斷壁殘垣，以免進一步破壞遺跡或發生意外，當然不塗鴉或損毁遺跡等相信亦不用小弟多說了。

圖為松林高射砲台的戰鬥掩蔽體，是砲手們戒備時待命或被砲轟時躲避的地方。

松林砲台二號砲床位置。

松林砲台歷史徑放置不少介紹牌，簡介香港戰役期間松林砲台的歷史，以及每個景點例如砲台、指揮所、彈藥庫及掩蔽體的作用。

除太平山頂外，鍾意行山的朋友可以考慮同時攻下中間經過、高達494米高的西高山，只要抵達山頂夏力道時，轉右就是西高山入口，大約步行15至20分鐘左右就可到達西高山山頂。這裡看到的維港景色，比山頂盧吉道看的更高更美，270度的景色盡入眼簾。最近天色很好，藍藍天空高掛，實在不要浪費欣賞美景的大好機會。

西高山也有少量芒草。

西高山望維港美景。

星期六下午遊人不算太多。

行完西高山，可以沿夏力道行到山頂廣場作輕便補給，這時應總共行了六公里左右。如果想再多行一會，可以行約一公里上山頂公園，又或輕鬆沿薄扶林水塘道落山，大約五公里左右，除了欣賞薄扶林水塘的景色，如果挨近黃昏，不妨行多兩公里走落數碼港公園，欣賞鹹蛋黃日落景色，為全日行程劃上完美的句號。

薄扶林水塘美景。

走落數碼港捕捉日落的尾巴。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:

跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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撰文 : Clayton Lauw（劉茸）

欄名 : 跑呀跑跑咗去邊？

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