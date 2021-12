【一起酒過的日子@iM網欄】一人世物一世系列：75分的酒

「人生做所有事情都是有quota的。」當 quota 用完後,不是身體應付不了,就是熱誠減退了。想做也只會有心無力。

幾年前聽過這金句,之後一直銘記於心。

做運動有quota,做_創作有quota,玩手機有quota,對浪費你時間的人的耐性有quota。當然,飲酒也有 quota。

從前收到cocktail event或 wine tasting的請柬,都會第一時間RSVP「去」。有嘢飲,又可以識朋友喎, 何樂而不為先?

現在不同了。現在出席酒會前,都一定會選擇性地應承。有什麼人?飲什麼酒?場地如何?

所謂 life is too short for bad wine,不要浪費 quota 在一些不合你口味的事情上。 畢竟宿醉的次數也是有 quota 的。

但未試過又點知不合口味呢?這確實是個 dilemma。

所以我認為酒評人有著非常神聖的工作。分數雖然看似膚淺,但其實背後的價值不能少看, 冤枉路又會走少一點。

兩支同樣價錢,葡萄一樣,出自同一個酒區的香檳,一支89分,另一支99分,你會點揀?

但有些事情,你就是知道它會浪費你的 quota,你卻也要讓它得逞。

對我來說,它就是75分的酒。這是傳說中酒評人會刊登的最低分數。市場上應該比100分的酒還要少。

97分的酒飲過,99分,甚至100分的酒也飲過,偏偏就是沒試過傳說中legendary的75分的酒。如何釀出75分的酒?背後的是那個家族?味道可以有幾差?價錢如何?

如果大家找到了,請第一時間找我,我會第一時間 RSVP「去」。

作者_張天遠簡介: 前傳媒人丶品牌策劃雜工。深信讀萬卷書不如飲萬杯酒,轉轉折折間開始深入研究農戶香檳(Grower Champagne),並強逼身邊朋友邊飲香檳邊聽我嘮叨香檳故事。夢想開一家良心有性格的香檳吧。

