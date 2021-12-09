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【一起酒過的日子@iM網欄】一人世物一世系列：75分的酒

名人薈萃 10:17 2021/12/09

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「人生做所有事情都是有quota的。」當 quota 用完後，不是身體應付不了，就是熱誠減退了。想做也只會有心無力。

 

幾年前聽過這金句，之後一直銘記於心。

 

做運動有quota，做_創作有quota，玩手機有quota，對浪費你時間的人的耐性有quota。當然，飲酒也有 quota。

 

從前收到cocktail event或 wine tasting的請柬，都會第一時間RSVP「去」。有嘢飲，又可以識朋友喎， 何樂而不為先？

 

現在不同了。現在出席酒會前，都一定會選擇性地應承。有什麼人？飲什麼酒？場地如何？

 

所謂 life is too short for bad wine，不要浪費 quota 在一些不合你口味的事情上。 畢竟宿醉的次數也是有 quota 的。

 

但未試過又點知不合口味呢？這確實是個 dilemma。

 

所以我認為酒評人有著非常神聖的工作。分數雖然看似膚淺，但其實背後的價值不能少看， 冤枉路又會走少一點。

 

兩支同樣價錢，葡萄一樣，出自同一個酒區的香檳，一支89分，另一支99分，你會點揀？

 

但有些事情，你就是知道它會浪費你的 quota，你卻也要讓它得逞。

 

對我來說，它就是75分的酒。這是傳說中酒評人會刊登的最低分數。市場上應該比100分的酒還要少。

97分的酒飲過，99分，甚至100分的酒也飲過，偏偏就是沒試過傳說中legendary的75分的酒。如何釀出75分的酒？背後的是那個家族？味道可以有幾差？價錢如何？

 

如果大家找到了，請第一時間找我，我會第一時間 RSVP「去」。

作者_張天遠簡介：

前傳媒人丶品牌策劃雜工。深信讀萬卷書不如飲萬杯酒，轉轉折折間開始深入研究農戶香檳（Grower Champagne），並強逼身邊朋友邊飲香檳邊聽我嘮叨香檳故事。夢想開一家良心有性格的香檳吧。

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撰文 : 張天遠

欄名 : 一起酒過的日子

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