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【AAPL】看好AR眼鏡自動駕駛汽車等新產品　大摩上調蘋果目標價至200美元

股樓投資 18:56 2021/12/08

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摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師Katy Huberty在周二（7日）發布的報告中，將蘋果（AAPL）的目標價格從164美元上調至200美元，並維持「買入」評級。分析師看好蘋果尚未推出的新產品，如AR眼鏡或自動駕駛汽車等，尚未反映在股價。

蘋果股價周二收市漲3.5%至171.18美元，創下歷史新高。

【AAPL】傳蘋果來年推出多項新產品　包括AR頭戴式裝置　【下一頁

Katy Huberty認為蘋果在開發產品以應對兩個巨大的市場，即AR、VR產品和自動駕駛汽車，隨著這些產品越來越實現的可能，認為估值需要反映這些未來的可能性。

報告又提到，蘋果的股價在過去五年中上漲了近5倍，主要是因為新產品和服務推動，而不是來自iPhone所帶來的收入。過去五年蘋果總收入有約6%來自 AirPods和Apple Watch等新產品。Katy Huberty預計，AR眼鏡等新產品對收入的貢獻可能與iPad推出首4年所賺取的一樣多。

Katy Huberty還將第四季iPhone出貨量將上調300萬部，共8,300萬部，又料App Store的收入也將超過其最初的預測。

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責任編輯：黃苑筠

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